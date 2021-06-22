Başkan Akay: "Allah kimseyi yurdundan uzak tutmasın"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Dünya Mülteciler Günü etkinliğinde “Hiçbirimizin birbirimizden bir farkı yok. Mülteciler çeşitli nedenlerle yurtlarından uzak yerlerde yaşamak zorunda kalıyor” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Dünya Mülteciler Günü” etkinliğinde sığınmacı ve göçmenlerle bir araya geldi. Etkinlik, Seyhan Belediyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDDASAM) ve GIZ ortaklığı ile faaliyetine devam eden Kadın Dayanışma Merkezi’nin bulunduğu Emek Kapalı Semt Pazarı’nda gerçekleştirildi.

Savaştan, zulümden ve şiddetten kaçıp ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca insanın yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Hiçbirimizin birbirimizden bir farkı yok. Mülteciler çeşitli nedenlerle yurtlarından uzak yerlerde yaşamak zorunda kalıyor” dedi.

Akay, “Allah kimseyi yurdundan uzak tutmasın. Ancak yurdumuzdan uzaklaşmışsak da dünyanın her yerinde bizi kucaklayacak insanlar var. Umuyorum ki, önümüzdeki günlerde biraz daha birbirimize yakın olup, birbirimize daha fazla destek verip, acılarımızı sıkıntılarımızı birlikte paylaşarak gideririz. Bunları ortak işlerle ve çabalarla sürdürme noktasındayız. Dünyanın çeşitli yerlerinden bize destek olan kuruluşlar da var. Bunların da katkısıyla, ama en fazla da birbirimize destek olarak, birbirimize inanarak ve birbirimize güvenerek yürürsek sıkıntılarımızı biraz daha kolay gidermiş oluruz” diye konuştu.



Atölye çalışmaları

Mülteci çocuklarla birlikte kuş şeklindeki dilek kağıdına dileğini yazıp, dünya haritası üzerine dileğini yapıştıran Akay, kadınların aldıkları mesleki eğitimlerde elde ettiği deneyimleri sergiledikleri atölye çalışmalarına da katıldı. Akay, çocukların ve gençlerin anı fotoğrafı çektirme taleplerini de geri çevirmedi.

Programda çocuk korosu ve dans etkinlikleri, takı, keçe, göçmen kuşlar hikaye atölyesi, çocuk hakları köşesi, korumadanışmanlık masaları, seramik, resim, tekstil, sabun, kolonya, çocuk yüz boyama atölyeleri ve Gezici Bilgi Evi ile etkinlikler gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.