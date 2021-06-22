Sulama kanalında boğulan Berat, 'Beni kurtarın' diye bağırmış (2)

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`TABUTUNU GETİRİYORUM BACIM´

Adana´da, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulan Berat Coşan Göl'ün (8) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Göl´ün teyzesi Yüksel Kızıltaş, yeğeninin cenazesinin teslimi sırasında çocuğun annesi kız kardeşi Songül Göl´ü arayıp "Ölüsünü alıp, tabutunu getiriyorum bacım" diyerek ağlayıp ağıt yaktı. Berat Coşan Göl'ün cenazesi, Buruk Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-06-22 12:45:36



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