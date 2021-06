Özdemir: "Turizmden hak ettiğimiz payı almalıyız"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Adana Bölgesel Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Meltem Özdemir, turizmin her çeşidini bünyesinde barındıran Adana’nın artık turizmden hak ettiği payı alması gerektiğini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları ve Turizm Şube Müdürü İlhan Taş, TÜRSAB Adana BTK Başkanı Meltem Özdemir’e ‘’Hayırlı olsun’’ ziyaretinde bulundu.

TÜRSAB Adana BTK Ofisi’nde gerçekleşen ziyarette Turizm Şube Müdürü Taş, Adana’nın turizminin geliştirilmesi yönünde STK’larla işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi. Taş, sürdürülebilir ekonomi için Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘’Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı’’ hazırlandığını belirterek, planın Adana’nın sürdürülebilir gelişimini ve sektörel çeşitliliğini sağlamak amacıyla, kültür ve turizm sektörleri özelindeki çalışmalara destek vermek ve ilişkili strateji ve projeler geliştirmek amacı ile yapıldığını ifade etti.

TÜRSAB Adana BTK Başkanı Meltem Özdemir de kentin turizmden hak ettiği payı alması için destinasyonları pazarlayan acentalar olarak ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ederek, ‘’TÜRSAB olarak Adana’yı turizmde öne çıkaracak her proje ve çalışmanın içerisinde olmak istiyoruz. Bu konuda her kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde çalışmalar yapacağız. Artık turizmden hak ettiğimiz payı almalıyız’’ dedi.

Ziyarette Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADRO) Başkanı Hasan Erdoğan ile TÜRSAB Adana BTK yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.