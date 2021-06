Büyükşehir Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı Yaz Spor Okulları 14 branşta ücretsiz olarak deneyimli eğitmenler eşliğinde düzenlenecek

Adana Büyükşehir Belediye’nin 615 yaş arası çocuk ve gençlere uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabilme imkanı sunan Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı.

14 branşta (futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, tekvando, güreş, satranç, atletizm, kürek, jimnastik, kick boks, hentbol, karate) açılacak olan Yaz Spor Okulları’nda eğitimler hafta içi her gün devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adana Valiliği’nin genelgeleri doğrultusunda Covid19 tedbirlerine uygun bir şekilde eğitime başlayacak olan spor okullarına sınırlı sayıda katılımcı alınacak. Çocuklar ve gençler bilinçli ve sağlıklı spor yapmanın püf noktalarını da eğitmenlerinden öğrenecek.

Yaz Spor Okulları süresince her branşta yetenek taramaları gerçekleşecek ve taramalar sonucunda seçilecek sporcular Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde spor hayatlarına lisanlı olarak devam edecek. Ayrıca seçilen yetenekli sporcular, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı her türlü spor tesislerinden 12 ay boyunca ücretsiz yararlanabilecek.

Tüm katılımcının şort, çanta, antrenman forması, çorap gibi ihtiyaçlarının Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılandığı Yaz Spor Okulları’na katılmak isteyen vatandaşların 0322 458 03 38 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecekleri belirtildi.

