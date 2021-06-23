Tekin: "Akdeniz meyve sineğinde toplu mücadeleye ağırlık verilmeli"

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Akdeniz meyve sineğinde kültürel tedbirlerin alınması, biyoteknik mücadele ve eş zamanlı toplu mücadeleye ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Toplantısı, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Büyük Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığından Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkan Vekili Dr. Ersin Dilber, TAGEM'den Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Suat Kayamak, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Biyolojik Mücadele Enstitüsü Müdürü Dr. Miraç Yayla, Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Akdeniz meyve sineği ile mücadelede il bazında tüm paydaşlarla birlikte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Adana'da tarımsal verimliliğin arttırılması yönünde yapılacak tüm faaliyetleri önemsediklerini söyleyen Tekin, "İlimiz 1 milyon 257 bin ton turunçgil üretimi ile yüzde 29'luk payla ülkemizde birinci sıradadır. Özellikle 2018 yılında yüksek popülasyon artışıyla turunçgil ürünlerinde önemli bir kalite ve ürün kaybına neden olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele, ilimizin yanı sıra ülkemiz ekonomisi açısından da büyük önem arz etmektedir" dedi.

Akdeniz meyve sineği ile mücadelenin Tarım ve Orman Bakanlığının Bitki Sağlığı Yıllık Mücadele Programında da yer aldığını hatırlatan Tekin, "Akdeniz meyve sineğinde kültürel tedbirlerin alınması, biyoteknik mücadele ve eş zamanlı toplu mücadeleye ağırlık verilmesi gerekiyor. Üreticilerimiz ile birlikte diğer paydaşların da bu konuda sorumluluk almaları ve kendi çalışma alanlarında gereken tedbirleri uygulamaları, yapılan bu mücadelenin başarısını arttıracaktır" dedi.

Görüş alışverişiyle devam eden toplantıda, Akdeniz meyve sineği ile mücadelede önleyici tedbirlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri detaylarıyla ele alındı.

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