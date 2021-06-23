(Özel haber) Tarihi 5 Ocak Stadı'nın çimleri sökülüyor Yerine Millet Bahçesi yapılacak olan 5 Ocak Stadyumu’nda yıkım öncesi hazırlıklar tamamlanıyor

Adana’da yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılacak olan 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda çim söküm işlemi başladı. Stadın çimlerinin Ceyhan Stadyumu’nda kullanılacağı öğrenildi.

Bu yıl 19 Şubat'ta Yeni Adana Stadı'nın açılmasıyla birlikte 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı kullanımdan kalktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerine Millet Bahçesi yapılacağının müjdesinin verilmesinin ardından stadın yıkımı için gerekli çalışmalar başlatıldı. Adana Valiliği de geçtiğimiz haftalarda stadyumun bugün yapılacak ihalenin ardından hurda karşılığında yıkılacağını duyurdu.

Adana Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri ise stat içerisindeki yeniden kullanılabilecek malzemeleri taşımaya başladı. Ayrıca ekipler, Ceyhan Stadı'nda kullanılmak üzere stadın çim söküm işlemine başladı. Bir bölümü sökülen stat çimleri drone ile havadan görüntülendi.

Stadın yıkım işleminin ise bugün yapılacak ihaleden çıkacak sonuca göre 1 ay içerisinde başlaması bekleniyor.

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