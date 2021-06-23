Kangal köpekleri 'Aslan' ve 'Duman' bıçaklanarak öldürüldü

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde Arifcan Farsak'a (19) ait 'Aslan' ve 'Duman' isimli Kangal cinsi 2 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, 18 Haziran'da Kamışoba Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Farsak, evinin bahçesinde beslediği Kangal cinsi iki köpeğini kanlar içerisinde ölü olarak buldu. Farsak'ın ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Aslan ve Duman isimli köpeklerin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Farsak, köpeklerini öldüren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin cezalandırılması için şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-06-23 16:10:55



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