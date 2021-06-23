Adana'da YKS için tüm ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak

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Adana'da, 2021Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacaklar için tüm ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık bulundurulacağı bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2627 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak olan 2021YKS dolayısıyla sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için tüm ilçe nüfus müdürlükleri 26 Haziran 2021 Cumartesi saat 07.0017.00 ile 27 Haziran 2021 Pazar günü 07:0015:30 saatleri arasında açık tutulacak.

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