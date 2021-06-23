Otomobilde mahsur kalan minik Abdülkadir, kelebek camı kırılarak kurtarıldı

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA´da annesinin kontak anahtarını üzerinde unuttuğu otomobilin kapıları kilitlenince mahsur kalan Abdülkadir Bez (3), aracın kelebek camı kırılarak kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi´ndeki evine eşya almak için gelen Tuğba Bez, Abdulkadir´i otomobilde bıraktı. Kontak anahtarı üzerinde kalan otomobilin kapıları kilitlenince, Abdülkadir araçta mahsur kaldı. Yoldan geçen atık kağıt toplayıcısı Mahmut Basmacı, aracın içerisindeki çocuğu görünce anne Tuğba Bez´e haber verdi. Çevredekilerle birlikte, aracın kapısını açmayı başaramayan Tuğba Bez, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Nefessiz kalan Abdülkadir, aracın kelebek camı kırılarak çıkarıldı. Sağlık görevlileri, minik Abdülkadir´i ambulansla hastaneye götürdü.

Aracın kapısını açmak için çaba sarf ettiklerini belirten Mahmut Basmacı, "Anahtarla açmaya çalıştık ancak başaramadık. Sonrasında CANKUR ekipleri geldi, camı kırıp, çocuğu çıkarttı. Nefessiz kalmıştı ve çok terlemişti" dedi.

Hastanede müdahale edilen Abdülkadir´in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-06-23 17:27:36



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