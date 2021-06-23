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Husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı (2)

DHA

Husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı (2)


HAYATINI KAYBETTİ
Adana aralarında husumet bulunduğu öne sürülen İsmail T. (25) tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Mustafa Ok (56), kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-06-23 19:29:11

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