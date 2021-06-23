Husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı (2)

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HAYATINI KAYBETTİ

Adana aralarında husumet bulunduğu öne sürülen İsmail T. (25) tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Mustafa Ok (56), kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-06-23 19:29:11



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