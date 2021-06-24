Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü Taksi şoförünü öldürüp olay yerinden kaçan şahısı arama çalışmaları devam ediyor

Adana’da taksi şoförlüğü yapan bir kişi tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüphelinin, taksi şoförünün müşterisi olup olmadığı polis tarafından araştırılıyor.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, taksi şoförlüğü yapan Fazıl Yoğun (47), kimliği belirlenemeyen bir kişiye tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen kişi, Fazıl Yoğun’a tabanca ile defalarca ateş açtı. Ardından şüpheli şahıs bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fazıl Yoğun’u özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yoğun’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fazıl Yoğun'un vurulduğu bölgede kullandığı taksiye rastlamayan polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin öldürdüğü kişinin taksisiyle kaçıp kaçmadığını araştırıyor. Polis'in şüpheliyi yakalama çalışması da devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.