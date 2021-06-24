MLKP'ye finansal destekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis istemi



Can ÇELİK/ADANA (DHA)ADANA'da, terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Ö.T., hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ö.T.'nin örgütün propagandası içeren dergiler sattığı, elde ettiği geliri örgüte aktardığı, örgütün finansal kalkınmasına ve faaliyetlerine devam etmesine katkı sağladığı iddianamede yer aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından geçen ay düzenlenen operasyonda, terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ö.T., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Savcı tarafından Ö.T. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 11´inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Ö.T.'nin Adana'da 21 Mart'ta düzenlenen bir gösteriye örgütün güvenlik güçlerine, medya kuruluşlarına ve kamu tesislerine yönelik eylemlerini övücü ve yüceltici nitelikli yazılarının yer aldığı dergiler getirdiği vurgulandı. İddianamede ayrıca, Ö.T.'nin örgütün propagandası içeren dergiler sattığı, elde ettiği geliri örgüte aktardığı, örgütün finansal kalkınmasına ve faaliyetlerine devam etmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Suçlamaları kabul etmeyen Ö.T.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-06-24 13:40:31



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