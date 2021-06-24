Pozantı Belediye Başkanı Çay'dan hizmet binası önüne büfe tepkisi



POZANTI (Adana), (DHA)ADANA'nın Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, makam odasının bulunduğu hizmet binası önüne, aracının girişine engel olacak şekilde ekmek büfesi konulduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Çay, "Adana Büyükşehir Belediyesi makam girişine de bu mucitlerden ekmek büfesi koymalarını bekliyorum" dedi.

Pozantı Belediyesi Akçatekir Hizmet Binası önüne dün Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerleştirilen halk ekmek satış büfesi, tepkiye neden oldu. Pozantı Belediye Başkanı Çay, büfenin kendileriyle görüşülmeden, izinsiz olarak ve makam aracının girişine engel olacak şekilde konulduğunu savundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar´a seslendiğini belirten Başkan Çay, "Mustafa Çay üzerinden ekipler ve Pozantı CHP teşkilatı, şov yapmayı bıraksın, işine baksın. Belediye binası ve makam odamın da bulunduğu makam araç girişine satış büfesi koymak hangi aklın bir oyunudur? Bu izahı gereken bir durumdur. Pozantı´da da daha önce bu şova soyunan Pozantı CHP teşkilatı; şu an Pozantı Zafer Mahallesi´ndeki eski sağlık ocağı önünde ekmek büfesi konuldu ve satışınızı yapıyorsunuz. Gidin siyaset oyununuzu başka yerde oynayın, size Pozantı ve Mustafa Çay´dan ekmek çıkmaz. Adana Büyükşehir Belediyesi makam girişine de bu mucitlerden ekmek büfesi koymalarını bekliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Pozantı

2021-06-24 15:43:29



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