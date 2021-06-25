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AOSB’nin ulusal çaptaki yarışmasında umut veren projeler AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye’nin dört bir yanından gelen konuklarına Adana’yı tanıttı Başkan Sütcü: "Önceliklerimizden en önemlisi sadece üretmek değil, katma değerli üretmektir"

İHA

AOSB’nin ulusal çaptaki yarışmasında umut veren projeler AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye’nin dört bir yanından gelen konuklarına Adana’yı tanıttı Başkan Sütcü: "Önceliklerimizden en önemlisi sadece üretmek değil, katma değerli üretmektir"

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü’nün, “Sanayi Odaklı ARGE ve İnovasyon Proje Yarışması” ödüllerinin detayları açıklandı.
AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yönetim kurulu üyeleri ve AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcıları konuk edip, kent ekonomisi ve AOSB’nin bu konudaki öncelikleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu.
Bekir Sütcü, AOSB Seyhan Salonu’nda, Adana Valisi Süleyman Elban’ı vekaleten Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner ve Zafer Öz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, AOSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, KOSGEB İl Müdürü Mehmet Eren, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, ATÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü ve AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, sanayiciler, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve dereceye giren yarışmacıların katılımıyla gerçekleşen ödül töreninin ardından, konuklarını ağırladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da video mesajla katılım sağlayarak, tebriklerini ilettikleri törenin ardından, AOSB bünyesindeki Kullanma Suyu Tesisleri’nde yer alan doğa harikası mekanda konuklarını ağırlayan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana ekonomisi ve bu kapsamda yaptıkları çalışmalar konusunda sohbet etti.
Başkan Sütcü, kentteki tüm kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere yerel ve ulusal düzeyde iş birliğini güçlendirerek üretmeye, istihdamı artırmaya, yeni girişimcileri çıkarmaya, büyümeye ve katma değer oluşturmaya devam ettiklerini bildirdi. Sütcü, bu kapsamda önceliklerinden birisinin de “sadece üretmek değil, katma değerli üretmek” olduğunu belirterek, “Çünkü rekabetin alabildiğinde arttığı küreselleşen dünyada, sadece üretmek yeterli olmuyor, rekabet gücü yüksek ARGE ve inovasyon kültürüyle geliştirilmiş ürünlerle dünya pazarlarında boy göstermek zorundayız” dedi.

Kaynakların tespiti ve doğru kullanımı
Tamamı sanayicilerin dilinden anlayan sanayicilerden kurulmuş AOSB Yönetim Kurulu ve her biri kendi alanında uzman AOSB Bölge Müdürlüğü çalışanlarının yaptığı çalışmaları konuklarıyla paylaşan Bekir Sütcü, “Kaynakları kullanmak değil önce kaynakları tespit etmek sonra doğru kullanmak gerekir. Bu imkanları bir gardırop olarak düşünebilirsiniz. Biz gardırobumuzda ne var onları görmeden hangisini seçip üzerimize giyeceğimize karar veremeyiz. Bu düşünceden hareketle elimizde bulunan tüm imkanların farkında olup Adana’mız ve güzel ülkemiz için sonuna kadar kullanma gayretindeyiz” diye konuştu.

Çevreyi koruyarak sanayileşmek
Sadece sanayileşmek değil çevreyi de koruyarak sanayileşmenin sürdüğü Adana OSB’de üniversite sanayi işbirliğini her zaman daha yukarı noktalara taşıma gayretinde olduklarına dikkati çeken Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, sadece bir sanayi bölgesi olmak değil, ekosistem kurmak için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerine vurgu yaptı.
İnsan kaynağının en önemli güç olduğunu belirten Başkan Sütcü, “Bu nedenle OSB olarak dördüncü üniversite modeli olarak adlandırılan yöntem ile Bölgemizdeki insan kaynağını güçlendirmek amacıyla bölgemizde yüksek lisans programlarının açılması talebinde bulunulmuş ve ATÜ bu talebe olumlu cevap vermiştir. Bu sayede sanayi kuruluşlarındaki çalışanlar zaman kaybetmeden sanayi bazlı yüksek lisans çalışmalarını yürütebilecektir. Bu eğitim modelinin sanayici ve çalışanları ile aynı havayı teneffüs eden akademisyenler açısından da önemli kazanımları olacağı kanaatindeyiz” dedi.

Nitelikli insan gücünün önemi
Başkan Bekir Sütcü, nitelikli insan gücünün sanayinin gelişimindeki öneminin bilincinden hareketle bölgedeki eğitim kurumlarıyla iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek, “Bu kapsamda lise öğrencilerimizin sanayicilerimizin deneyimlerinden feyz almalarını sağlamak ve onların geleceğine ışık tutmak amacıyla SanayiciÖğrenci” buluşması programları düzenliyoruz. Pandemi nedeniyle bu etkinliklerimize bir süre ara vermiş bulunmakla birlikte ilerleyen dönemde öğrencilerimizden yoğun ilgi gören bu buluşmaları tekrar başlatmayı planlamaktayız” bilgisini verdi.

Umut veren projeler
Yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, ArGe ve İnovasyon kültürünün yaygınlaşması, üniversitesanayi iş birliğinin güçlenmesi, ArGe ve İnovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkların başlatılması, ArGe ve İnovasyon fikirlerinin sunulup hayata geçirilebileceği bir platform sağlanması amacıyla “AOSB Sanayi Odaklı ArGe ve İnovasyon Proje Yarışması” Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışmacıların katılımıyla gerçekleşti.
Akademisyen, lisan lisansüstü ve Meslek Yüksek Okulları kategorilerinde, 10 farklı tematik alanda düzenlenen ve toplam 174.000 TL ödüllü yarışmada dereceye girenler ve projeleri şöyle açıklandı:
Akademisyen Tematik Alan 1 kategorisinde; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü’nden Yeliz Gürdal Durgun, Kimya alanında, “Nanogözenekli Malzemeler ile Tıbbi Cihaz Tasarım ve Üretimi” ile birinciliği elde etti.
Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Çağlar Sivri,Tekstil’de, “Otomobil ve Toplu Taşıma Araçları için Virüslerden Koruyucu Klima Filtresi Geliştirilmesi” projesiyle ikinci, İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Engin Yalçın, “Arılarda Varroa Akarına Karşı Yeni Nesil İlaç Sentezi ve Uygulama Çalışmaları” ile Kimya alanında üçüncü oldu.

Akademik Tematik Alan 2
Akademisyen Tematik Alan 2 kategorisinde; Tarsus Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden Veysel Akan, Tıp Teknolojileri alanında, “Diplejik Serebral Palsili Çocuklar İçin Oyuna Dayalı Ayak Bileği Egzersiz Sistemi” projesiyle birinci, Osmaniye Korkut ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Müslüm Demir, Biyokütleden Süperkapasitör Tasarım ve Üretimi” projesiyle Enerji alanında ikinci oldu.
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden İbrahim Cem Baykal, Bilgisayar Teknolojileri alanında, “Bilgisayarla Görü Kullanarak Kamyon Yükünün Hacimsel Ölçümü” projesiyle Bilgisayar Teknolojileri alanında üçüncülüğü elde etti.

LisansLisanüstü
Lisans lisansüstü kategorisinde; İzmir Bakırçay Üniversitesi’nden Mustafa Alkan, “Türk Pamuk Çeşitlerinde Kuraklık Toleransı ve Lif Kalite Özelliklerinin İlişkilendirme Analizleri” ile Tıp Teknolojileri alanında birinci oldu.
İzmir Institute of Technology Department of Molecular Biology & Genetics Urla’dan Asena Akköse Baytar, “Türk Pamuk Çeşitlerinde Kuraklık Toleransı ve Lif Kalite Özelliklerinin İlişkilendirme Analizleri” ile Tarım alanında ikinci, Fırat üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’ndan Şebnem Nur Keke, Kimya alanında, “Deterjan Sanayinde Kullanılmak Üzere Yerli ve Milli Enzim Üretimi” ile üçüncülüğü elde etti.

Meslek Yüksek Okulları
Meslek Yüksek Okulları kategorisinde; Çukurova Üniversitesi, AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan Şeyda Nisa Demireğer, Tekstil alanında, “Refleksoloji Sistemli Akupunktur Destekli Ayakkabı” projesiyle birinci, yine Tekstil alanında, aynı üniversiteden Yusuf Akbaş, “Solar bisiklet forması” adlı proje ile ikinci, yarışmaya Gaziantep Şahinbey’den katılan Özlem Kaya, Tekstil alanında “Akıllı Tulum” ile üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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