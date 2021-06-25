Uyuşturucu ticareti sanığına hapis ve para cezası



ADANA, (DHA)ADANA´da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ş.S., karar duruşmasında, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ş.S., adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan tutuklu yargılanan Ş.S.´nin davasında karar duruşması, Adana 13´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Ş.S., savunmasında, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tanık beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Beraatimi talep ediyorum´" dedi.

Mahkeme heyeti, Ş.S.'yi `uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama´ suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı. Ş.S., adli kontrol şartıyla tahliye edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez

2021-06-25 15:30:30



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