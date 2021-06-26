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Pazarda kadınların altınlarını kapkaç yapıyordu

DHA

Pazarda kadınların altınlarını kapkaç yapıyordu


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da bir ay içerisinde pazar alışverişinden dönen 3 kadının boynundaki altın kolyeleri çalan bisikletli kapkaççı Yılmaz Karataş (46), polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin, kapkaç yaptığı bölgelerde keşif yaparken ve bir kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 22 Haziran günü, semt pazarından alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek için Pazar arabasıyla yola çıkan G.E.´nin (42) arkasından yaklaşan cerrahi maskeli ve şapkalı bisikletli, kadının boynundaki altın kolyeyi alıp, kaçtı. Şüphelinin, G.E.'nin kolyesini çaldığı ve o bölgede keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
İKİ KADININ DAHA ALTIN KOLYESİNİ ÇALDI
Bölgedeki 200'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, bisikletli kapkaççının Yılmaz Karataş olduğunu tespit etti. Karataş'ın, özellikle salı günleri kurulan semt pazarlarının bulunduğu bölgelerde bisikletle keşif yaptığı, benzer profildeki kadınların altınlarını çaldığını saptadı. Karataş'ın 25 Mayıs'ta Onur Mahallesi'nde pazar alışverişinden dönen F.G.'nin (38) boynundaki 25 gram altın kolye ile 8 Haziran'da Yeşilyurt Mahallesi'nde yine pazar alışverişinden dönen A.K.'nin (35) boynundaki 15 gram altın kolyeyi de çaldığı da tespit edildi.
POLİS, EVİNİN ÖNÜNDE ÖNLEM ALDI
Ekiplerin çalışması sonucu Karataş'ın, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde oturduğu tespit edildi. 24 Haziran gecesi evin bulunduğu sokakta önlem alan polis, saat 06.00 sıralarında Karataş'ı evine girerken yakaladı. Evde yapılan aramada kapkaç olaylarında kullanılan bisiklet ile şüphelinin üzerinde bir kuyumcunun kartviziti bulundu. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
KUYUMCU KOLYEYİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ
Polisin kartvizitten irtibata geçip, iş yerine gittiği kuyumcu, Karataş'ın, altın kolyeyi kendisine getirip 5 bin TL karşılığında sattığını söyledi. Kuyumcu, kapkaçtan elde edildiğini öğrendiği altın kolyeyi, ücret istemeksizin sahibine teslim edilmek üzere polise verdi. Polis de kolyeyi G.E. isimli kadına ulaştırdı. Karataş'ın, önceki tarihlerde çaldığı altın kolyelerin izine ise rastlanılmadı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki ifadesinde borcu olduğu için G.E.'nin altın kolyesini çaldığını söyleyen Yılmaz Karataş, diğer iki kapkaç olayını kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karataş, tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-06-26 10:29:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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