Geçen yıl sınava giderken kaza geçirmişti, görme engelli genci sınava yine polis götürdü

Adana'da geçen yıl sınava giderken kaza geçirip polisten yardım isteyen görme engelli genç, bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) polis tarafından götürüldü.

Evli ve bir çocuk babası olan doğuştan yüzde 95 görme engelli Ziya Erdem (32), geçen sene açıköğretim sınavına yetişmek için bindiği taksi kaza yapınca polisten yardım istedi. Erdem polis ekipleri tarafından sınava yetiştirildi.

Bu sene de YKS'ye girecek olan Erdem, geçen hafta araç imkanı olmadığını söyleyerek polisten yardım istedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de Erdem'i bugün sabah merkez Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinden aldı.

Polis tarafından Çukurova Üniversitesi Yabancı Dil Fakültesi'ne götürülen Ziya Erdem, ekiplere teşekkür etti.

Gazetecilere konuşan Erdem, sınıf öğretmeni olmak istediğini belirterek, “Televizyonda izlerken polislerin sınava girecek kişilere yardımcı olduklarını görüyordum. Bir önceki sınava girdiğimde taksi ile gitmiştim. O zaman küçük bir kaza olmuştu ve sınava yetişememiştim. Bu kez polislerden yardım almanın daha uygun olacağını düşündüm. Sınavdan bir hafta önce kendilerini arayıp randevu aldım. Sınav günü tarihini not alıp, beni götüreceklerini söylediler. Bugün de geldiler. 'Acaba yetişir miyim' diye biraz heyecanım vardı ama sağolsunlar sınava yetiştirdiler. Toplum Destekli Polisler olsun, diğer güvenlik güçlerimiz olsun gerçekten işleri çok yoğun. Bu yoğunluk içinde bizlerle bu şekilde ilgileniyor, toplumun her alanında vatandaşın yanında oluyorlar. Rabbim onları korusun"

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