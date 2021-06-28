Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler Bahçesindeki ağaçları kesenin bulunmasını sağlayana 15 bin lira ödül verecek Bahçe sahibi Kemal Girmez: “Bu bir milli servettir. Bu fidanı yetiştirmek çok zor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler Bahçesindeki ağaçları kesenin bulunmasını sağlayana 15 bin lira ödül verecek Bahçe sahibi Kemal Girmez: “Bu bir milli servettir. Bu fidanı yetiştirmek çok zor”

İHA

Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler Bahçesindeki ağaçları kesenin bulunmasını sağlayana 15 bin lira ödül verecek Bahçe sahibi Kemal Girmez: “Bu bir milli servettir. Bu fidanı yetiştirmek çok zor”

Adana’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir narenciye bahçesindeki 108 portakal ağacı baltayla kesildi. Bahçe sahibi, ağaçlara zarar verenlerin bulunmasını sağlayana 15 bin lira para ödülü vereceğini söyledi.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Gümüşyazı Mahallesi’nde geçen 28 Mayıs tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Girmez’e ait narenciye bahçesine gece bilinmeyen bir saatte giren kişi veya kişiler tarafından 108 portakal ağacı baltayla kesildi.
Sabah saatlerinde bahçesindeki zararı gören Girmez, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler gerekli incelemeyi yaptı ancak çevrede güvenlik kamerası olmadığı için zarar veren şahısların bulunmasının zor olduğunu söyledi.
Polisler gittikten sonra 108 ağacın dallarını kaldıran Girmez, tekrardan kesilen ağaçlara bakım yaparak yetiştirmeye başladı.

“Kendisini bilmez birisi gelmiş kesmiş”
Bahçesinde 2 bin 200 ağaç olduğunu, 7 yıldır emek verdiğini belirten Kemal Girmez, “Benim bahçeme gece birisi girmiş ve 108 ağacı kesip gitmiş. Kimin olduğunu da bilmiyoruz. Bu bir milli servettir. Günah. Gücü bize yetmedi demek, ağaca yetti. Kesenleri arıyorum, polise haber verdim ama kimse görüp duymamış. Burada akşam 7’den sonra kimse kalmaz. Kendisini bilmez birisi gelmiş kesmiş” diye konuştu.

“Yapılan iyi bir şey değil”
Yanında 600 kişinin çalıştığını, yapılanın insanlık dışı bir olay olduğunu vurgulayan Girmez, “Bu bir milli servettir. Yanımızda 600 kişi çalışıyor. Bugün bu fidanı yetiştirmek çok zor. Bu fidan büyüyecek, meyve verecek ve bizim ülkemize döviz getirecek. Yapılan iyi bir şey değil. Bulunmasını sağlayan kişiye de 15 bin lira ödül vereceğim. Bulunmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

30 günlük bebek karyoladan düşerek öldü Babanın bebeği kucağında adli tıpa götürmesi yürekleri dağladı
YEREL HABERLER 30 günlük bebek karyoladan düşerek öldü Babanın ...
Parayı kaptırdı komiserin kolunu ısırdı Adana’da kumar oynanan mekana polisin baskını sırasında bir kişi, paraları toplayan komiserin kolunu ısırdı
YEREL HABERLER Parayı kaptırdı komiserin kolunu ısırdı Adana’da ...
Anız yangını, ağaçlık alana ve zeytin bahçesine sıçradı
YEREL HABERLER Anız yangını, ağaçlık alana ve zeytin bahçesine ...
Adana’da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Adana’da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol ...
Adana'da denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri kurtarıldı
YEREL HABERLER Adana'da denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri ...
Adana’da bir kişi boğuldu bir kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Adana’da bir kişi boğuldu bir kişi kurtarıldı
Tapu personellerine ‘Stres Yönetimi’ eğitimi
YEREL HABERLER Tapu personellerine ‘Stres Yönetimi’ eğitimi
Ceyhan Belediye Başkanı Erdem: “23 yıl öncesini yaşamamak için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Ceyhan Belediye Başkanı Erdem: “23 yıl öncesini ...
Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının akınına uğradı
YEREL HABERLER Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının akınına ...
AOSB'da Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu oluşturuldu
YEREL HABERLER AOSB'da Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu ...
Adana´da kaçak sigara imalathanesine çevrilen eve baskın
YEREL HABERLER Adana´da kaçak sigara imalathanesine çevrilen eve ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu Adana’da 30 bin adet kaçak sigara, 3 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu Adana’da 30 bin adet ...
Ceyhan depreminin 23. yılında JMO’dan deprem yönetim riski sistemi çağrısı
YEREL HABERLER Ceyhan depreminin 23. yılında JMO’dan deprem yönetim ...
Sınava şehit polis babasının meslektaşları götürdü
YEREL HABERLER Sınava şehit polis babasının meslektaşları götürdü
Yüreğir’in pehlivanı Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Yüreğir’in pehlivanı Türkiye şampiyonu oldu
Engelli şehit çocuğunu sınava polisler götürdü Babası 2001 yılında şehit olduğunda 3 aylık olan ve bedensel engelli olan Alperen Savaş’ı YKS’ye polisler götürdü
YEREL HABERLER Engelli şehit çocuğunu sınava polisler götürdü Babası ...
Uluslararası Kosova Paneli Adana’da yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Kosova Paneli Adana’da yapıldı
Karataş'ta kanalizasyon denize akıyor 
YEREL HABERLER Karataş'ta kanalizasyon denize akıyor 
'Yaz sezonunda meme büyütme ameliyatı yüzde 50 arttı'
YEREL HABERLER 'Yaz sezonunda meme büyütme ameliyatı yüzde 50 arttı'
Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Elektrikli ...
CHP'li Öztrak, Adana'da park ve kreş açılışına katıldı
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak, Adana'da park ve kreş açılışına ...
Adana Büyükşehir Belediyesi’nden açılış ve temel atma töreni Adana'nın Sarıçam ilçesinde park ve kreş temel atma töreni düzenlendi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Adana’nın en güzel parkı Sarıçam’da olacak" CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Bizim belediyelerimiz böyle güzel parklar yapıyor"
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediyesi’nden açılış ve temel atma ...
Seyhan Nehri´nde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Seyhan Nehri´nde erkek cesedi bulundu
Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile taraftarlar buluştu
YEREL HABERLER Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile taraftarlar ...