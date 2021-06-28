Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 18 tutuklama

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 145 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 21-27 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 114 adrese baskın yapıldı, 145 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde de 2 kilo 70 gram bonzai, bin 063 uyuşturucu hap, 243 gram metamfetamin, 82 gram eroin, 67 gram esrar, 56 kök Hint keneviri, 1 gram kokain, ruhsatsız 4 tabanca, 2 tüfek ve uyuşturucu satışından sağlandığı değerlendirilen 2 bin 805 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 116´sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı,11´i ise adli kontrol şartı serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-06-28 10:41:23



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