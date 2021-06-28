Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 18 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 18 tutuklama

DHA

Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 18 tutuklama


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 145 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 21-27 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 114 adrese baskın yapıldı, 145 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde de 2 kilo 70 gram bonzai, bin 063 uyuşturucu hap, 243 gram metamfetamin, 82 gram eroin, 67 gram esrar, 56 kök Hint keneviri, 1 gram kokain, ruhsatsız 4 tabanca, 2 tüfek ve uyuşturucu satışından sağlandığı değerlendirilen 2 bin 805 TL ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 116´sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı,11´i ise adli kontrol şartı serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-06-28 10:41:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

El konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısıran şüpheli serbest kaldı 
YEREL HABERLER El konulan kumar parasını geri almak için polisin ...
Adana'da bin 265 litre sahte içki ele geçirildi Tekirdağ’da sahte içkiden dolayı hastaneye kaldırılan 17 kişiden 6’sının ölmesinin ardından Adana’da yapılan operasyonda bin 265 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da bin 265 litre sahte içki ele ...
Adana'da uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama
Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler Bahçesindeki ağaçları kesenin bulunmasını sağlayana 15 bin lira ödül verecek Bahçe sahibi Kemal Girmez: “Bu bir milli servettir. Bu fidanı yetiştirmek çok zor”
YEREL HABERLER Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla ...
30 günlük bebek karyoladan düşerek öldü Babanın bebeği kucağında adli tıpa götürmesi yürekleri dağladı
YEREL HABERLER 30 günlük bebek karyoladan düşerek öldü Babanın ...
Parayı kaptırdı komiserin kolunu ısırdı Adana’da kumar oynanan mekana polisin baskını sırasında bir kişi, paraları toplayan komiserin kolunu ısırdı
YEREL HABERLER Parayı kaptırdı komiserin kolunu ısırdı Adana’da ...
Anız yangını, ağaçlık alana ve zeytin bahçesine sıçradı
YEREL HABERLER Anız yangını, ağaçlık alana ve zeytin bahçesine ...
Adana’da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Adana’da ağaçlık alana sıçrayan anız yangını kontrol ...
Adana'da denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri kurtarıldı
YEREL HABERLER Adana'da denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri ...
Adana’da bir kişi boğuldu bir kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Adana’da bir kişi boğuldu bir kişi kurtarıldı
Tapu personellerine ‘Stres Yönetimi’ eğitimi
YEREL HABERLER Tapu personellerine ‘Stres Yönetimi’ eğitimi
Ceyhan Belediye Başkanı Erdem: “23 yıl öncesini yaşamamak için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Ceyhan Belediye Başkanı Erdem: “23 yıl öncesini ...
Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının akınına uğradı
YEREL HABERLER Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının akınına ...
AOSB'da Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu oluşturuldu
YEREL HABERLER AOSB'da Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu ...
Adana´da kaçak sigara imalathanesine çevrilen eve baskın
YEREL HABERLER Adana´da kaçak sigara imalathanesine çevrilen eve ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu Adana’da 30 bin adet kaçak sigara, 3 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu Adana’da 30 bin adet ...
Ceyhan depreminin 23. yılında JMO’dan deprem yönetim riski sistemi çağrısı
YEREL HABERLER Ceyhan depreminin 23. yılında JMO’dan deprem yönetim ...
Sınava şehit polis babasının meslektaşları götürdü
YEREL HABERLER Sınava şehit polis babasının meslektaşları götürdü
Yüreğir’in pehlivanı Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Yüreğir’in pehlivanı Türkiye şampiyonu oldu
Engelli şehit çocuğunu sınava polisler götürdü Babası 2001 yılında şehit olduğunda 3 aylık olan ve bedensel engelli olan Alperen Savaş’ı YKS’ye polisler götürdü
YEREL HABERLER Engelli şehit çocuğunu sınava polisler götürdü Babası ...
Uluslararası Kosova Paneli Adana’da yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Kosova Paneli Adana’da yapıldı
Karataş'ta kanalizasyon denize akıyor 
YEREL HABERLER Karataş'ta kanalizasyon denize akıyor 
'Yaz sezonunda meme büyütme ameliyatı yüzde 50 arttı'
YEREL HABERLER 'Yaz sezonunda meme büyütme ameliyatı yüzde 50 arttı'
Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Elektrikli ...