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Adana’da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı

İHA

Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Adana’da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Bülent Ecevit Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 01 ACD 572 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ve yolcu konumunda bulunan kişiyi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Trafiğe kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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