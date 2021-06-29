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Taksiciyi öldüren zanlıdan inanılmaz iddia Adana’da taksiciyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan zanlının taksiciyi fuhuş yaptığını öne sürdüğü eşini aracına müşteri olarak aldığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi

İHA

Taksiciyi öldüren zanlıdan inanılmaz iddia Adana’da taksiciyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan zanlının taksiciyi fuhuş yaptığını öne sürdüğü eşini aracına müşteri olarak aldığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi

Adana’da taksiciyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının taksiciyi fuhuş yaptığını öne sürdüğü eşini, aracına müşteri olarak aldığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, 24 Haziran’da gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi’nde meydana geldi. Sokaktan peş peşe silah sesi duyanlar, bir kişinin yerde yattığını, bir otomobilin de hızla olay yerinden ayrıldığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Fazıl Yoğun (47), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Yoğun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özel ekip kuruldu 300 kamera incelendi
Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis önce ölen şahsın taksici olduğunu belirledi. Daha sonra ise taksiyi bulmak için çalışma başlattı. Polis bölgedeki 300’e yakın güvenlik kamerasını inceleyip, yaklaşık 400 saatlik görüntü izleyip, şüphelinin Soner Avcı (53) olduğunu belirledi. Olay günü taksici Fazıl Yoğun’un, Atatürk Caddesi’nden aldığı bir kadın yolcuyu İbo Osman Caddesi’nde bıraktığı, bu sırada da şüpheli Avcı’nın araca bindiği saptandı. Avcı’nın, kendisini gitmek istediği yere bırakan Yoğun’u tabancayla vurduğu, sonrasında da taksiyi gasp edip, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ne gittiği, aracı burada terk edip kaçtığı tespit edildi.
Şüphelinin izini süren polis, Avcı’nın başka bir taksiyle Yeşilyurt Mahallesi’ndeki kaldığı aparta geri döndüğünü belirledi. Avcı, polisin düzenlediği operasyonla saklandığı apartta yakalandı. Avcı’nın, ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu, bu süre zarfında eşinin fuhuş yaptığından şüphelendiği, Yoğun’u da eşini gideceği yerlere bıraktığını düşündüğü için öldürdüğü öne sürüldü.
Emniyete götürülen Avcı’nın, ifadesinde, Yoğun’la konuşmak için taksisine bindiğini öne sürerek, “Maskemi çıkarıp, ‘Beni tanıdın mı’ diye sordum. O sırada elini cebine götürdü, bıçak çıkaracağını düşünerek tabancayla ateş açtım. Araçtan kaçmaya çalışınca ateş etmeye devam ettim” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soner Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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