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Kadınlı suç örgütüne 10 tutuklama Adana’da bir kişiyi öldürtüp, adam yaralama, yağma, tehdit ve tefecilik olayına karıştığı öne sürülen baba, oğul ve kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 29 zanlıdan 10’u tutuklandı

İHA

Kadınlı suç örgütüne 10 tutuklama Adana’da bir kişiyi öldürtüp, adam yaralama, yağma, tehdit ve tefecilik olayına karıştığı öne sürülen baba, oğul ve kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 29 zanlıdan 10’u tutuklandı

Adana’da bir kişiyi öldürtüp, adam yaralama, yağma, tehdit ve tefecilik olayına karıştığı öne sürülen baba, oğul ve kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 29 zanlıdan 10’u tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, liderliğini Beycan Z.’nin yapıp, oğlu Tunahan Z. ve kız kardeşi Güllü Ç. ile birlikte yönettiği; 32 kişilik ‘çıkar amaçlı silahlı suç örgütü’ olduğu bilgisine ulaştı. Polis, söz konusu suç örgütünü, 10 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip edip, kasten adam öldürme, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama, tehdit ve darp ile tahsilat yapma, yağma gibi suçları işlediklerini tespit etti. Polis gerekli delilleri topladıktan sonra da 25 Haziran’da şafak vakti operasyon yaptı.
Daha önce belirlenen 36 ayrı adrese şafak vakti art arda şok baskınlar düzenlendi; baba, oğul ve kız kardeşin de aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Girilen evlerde yapılan aramalarda da 19 ruhsatsız tabanca, 12 av tüfeği, 249 adet farklı çaplarda mermiyle birlikte 5 adet çelik yelek, bir dürbün ve 37 adet de sentetik uyuşturucu hap bulundu. Zanlıların silahları, evde çekmecelerin iç kısmına yaptıkları özel zulalara saklamaları da dikkat çekti.
Yürütülen soruşturmada suç örgütüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Buna göre, Beycan Z. ve suç örgütü üyelerinin merkez ilçe Seyhan’a bağlı Yenibey Mahallesi’nde hakimiyet kurmaya çalıştığı öne sürüldü. Organize suç örgütünün, yasadışı bahis oynatıp, yüksek faiz oranlarında da ‘tefecilik’ yaptığı da tespit edildi. Aldığı parayı geri ödemeyenlerin ev ve iş yerlerine silahlı saldırılar düzenlenip, bu kişilere şiddet uygulanarak, ölümle tehdit edildikleri belirlendi.
Beycan Z.’nin, kendi suç örgütünü büyütüp, hakim olduğu sahayı genişletmek için T. ailesini kendisine rakip gördüğü, bu nedenle aralarında çıkan husumetin de kan davasına dönüştüğü öne sürüldü. Beycan Z.’nin, öz oğlu Tunahan Z.’yi özel olarak eğitip, onu bir ‘tetikçi’ye dönüştürdüğü, sonra da onu T. ailesinin yaşadığı Mıdık Mahallesi'ndeki bir eve yerleştirip, hasımlarını gözetletip bölgede keşif yaptırdığı öğrenildi.
Tunahan Z.’nin de 24 Nisan 2020 tarihinde Fatih Turhan’ı, 14 yaşındaki T.Z.Y.’ye öldürttüğü öne sürüldü. Baba Beycan Z.’nin de kendi aleyhlerine ifade veren kim varsa onları zorla ya da para karşılığında susturup, ifadelerini değiştirtmeye zorladığı, karşı çıkanları da silah zoruyla susturduğu iddia edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 29 zanlı adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında çete üyesi iki kadının da olması dikkat çekti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Beycan ve Turhan Z. ile birlikte 10 kişi tutuklanırken biri ‘ev hapsi’, 11’i ‘adli kontrol’ şartıyla; 6’sı emniyetteki, biri de savcılıktaki ifadesi sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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