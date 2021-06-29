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Narenciyenin kabusu "Akdeniz meyve sineği" geri döndü Akdeniz meyve sineği popülasyonu son 3 yılın zirvesinde Adana’da kışın kurak geçmesi, kavun ve karpuzun da tarlada kalması Akdeniz meyve sineği popülasyonunu arttırdı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Önlem alınmazsa yurt dışına meyve gitmez” “Tuzakların içerisinde binlerce sinek var”

İHA

Narenciyenin kabusu "Akdeniz meyve sineği" geri döndü Akdeniz meyve sineği popülasyonu son 3 yılın zirvesinde Adana’da kışın kurak geçmesi, kavun ve karpuzun da tarlada kalması Akdeniz meyve sineği popülasyonunu arttırdı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Önlem alınmazsa yurt dışına meyve gitmez” “Tuzakların içerisinde binlerce sinek var”

Adana’da kış aylarının kurak geçmesi, kavun ve karpuzun da tarlada kalması nedeniyle Akdeniz meyve sineği popülasyonunda artış yaşandı. Sineği yakalamak için narenciye ağaçlarının içine yerleştirilen kapanlar dolarken, yetkililer önlem alınmasını aksi takdirde bu sene ihracatın olumsuz etkileneceğini söyledi.
Akdeniz meyve sineği, önlem alınmazsa meyve bahçelerini kırıp geçiriyor. 2018 yılında hava ılıman geçince büyük bir popülasyona ulaşan turunçgil başta olmak üzere birçok meyve çeşidinde problem teşkil eden, ihracatı durma noktasına getiren Akdeniz meyve sineğine karşı kentte ilaçlamalar sıklaştı.
Üreticiler zararlı karşısında bilinçlenmeye başladı. Ancak bu sene kış mevsiminde havanın kurak geçmesi, kavun ve karpuzun da tarlada kalması nedeniyle Akdeniz meyve sineği popülasyonunda son 3 yıla göre rekor bir artış yaşandı. Sineği yakalamak için narenciye ağaçlarının içine yerleştirilen kapanların hepsi doldu.

“Meyvelerin tarlada kalması popülasyonu arttırdı”
Şekerli meyveleri yiyerek beslenen Akdeniz meyve sineğine karşı önlem alınması gerektiğini belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Adana’da havalar ısındı ve sert çekirdekli geç çıkan meyvelerde sinek oluştu. O meyvelerin tarlada kalması da bu sineğin popülasyonunu arttırdı. Akdeniz meyve sineği hava 16 derecenin altına düşene kadar yumurta bırakmaya devam eder. 2018 yılında popülasyon çok arttı ve Adana Valiliği öncülüğünde sürekli toplantılar yaptık. Yüreğir Ziraat Odası olarak bizler de sürekli köylere ilaç dağıttık ve bu popülasyonu kırdık” diye konuştu.

“Tuzakların içerisi sinek dolmuş”
30 Haziran itibariyle tekrardan ilaçlamanın başlayacağını belirten Doğan, “Akdeniz meyve sineği genelde zehirli yem, kısmi dal ilaçlaması olarak uygulanır. 1 ağaç boş, 1 ağaç dolu olmak şeklinde ağacın güney ve batı yönüne omuz pompasıyla ilaçlar atılır. Amacımız Akdeniz meyve sineği popülasyonunu kırmak. 40 gün önce asılan tuzakların içerisi sinek dolmuş. Binlerce sinek var” dedi.

“Önlemler alınmazsa büyük bir tehlike bekliyor”
Önlem alınması gerektiğini aktaran Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şöyle devam etti:
“Önlem alınmazsa turunçgil çok zarar görecek. Şeftali ve nektarinin de ilk ürünlerinde sıkıntı olmadı ancak son ürünleri Akdeniz meyve sineği vurdu. Bu sinek genelde tatlı ürünleri tercih eder. Ovamızda da tatlı ürün çok. Burada belediyelere de iş düşmekte. Kentimizde hayvan ahırları olan bölgelerin, pazarların ilaçlanması lazım. Çiftçilerimizin de burada kültürel önlemleri alması gerekir. Eğer bu önlemler alınmazsa ileride büyük bir tehlike bizleri bekliyor.”

“Meyve ihracatı sıkıntılı olacak”
Son 3 yılın rekor popülasyonunun yaşandığını kaydeden Doğan, “2021 yılının 2018 yılından daha tehlikeli olacağını şimdiden görüyoruz. Çünkü 2019 ve 2020 yıllarında havaların yağışlı geçmesinden dolayı toprağın 23 santimetre altında olan Akdeniz meyve sineği yavruları öldü. Ancak bu sene hava sıcak gittiği ve kış sert geçmediği için popülasyon arttı. Her yılda Adana’da sert çekirdekli meyve ekim alanları artmakta. Bu bizim için bir tehlike. Bunun önüne geçmezsek yurt dışına meyve ihracatı sıkıntılı olacak” dedi.
Öte yandan, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan sinek tuzaklarının çiftçiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Doğan, gümrük kapılarında bir tek Akdeniz meyve sineği vurgununa rastlandığında ihracatın karşı ülkeye gerçekleşmediğini, bunun örneklerinin geçmiş yıllarda yaşandığını belirtti.

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