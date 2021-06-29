Çukurova'ya 2 yeni park

Çukurova Belediyesi iki yeni parkı daha hizmete açmaya hazırlanıyor. Yapımı devam eden parkların tamamlanmasıyla Çukurova’daki park sayısı 222 olacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, planda yeşil alan görünen her alanı Çukurovalının hizmetine sunmak için park ve yeşil alana dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi.

Son 7 yılda Çukurova’ya 112 yeni park kazandırdıklarını belirten Çetin, “Çukurova Adana’nın gözbebeğidir. İlçemiz, kişi başına düşen yeşil alan bakımından Adana’nın en şanslı ilçesidir. Ama biz bunu yeterli görmüyoruz” dedi.

Yeni dönemde, yeni parkların hizmete açılmasına ağırlık vereceklerini belirten Çetin, “Arkadaşlarıma talimat verdim. Planda yeşil alan görülen neresi varsa, park yapacağız. Bu parkların birçoğu da temalı park olacak. Parkları yapmak yetmiyor. Bu parkların bakımı ve temizliğine de büyük önem veriyoruz. Bu çalışmaları aksatmadan yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Çukurova, çevreci, doğaya sahip çıkan bir belediyedir” şeklinde konuştu.

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