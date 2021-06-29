Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Adana’nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik adli makamlardan alınan karara istinaden İmamoğlu ilçesinde operasyon yapıldı.

Operasyonda 1.530 gram sentetik bonzai maddesi, 1 gram eroin maddesi, 6 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 69 adet uyuşturucu hap ve 1.290 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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