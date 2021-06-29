TÜFAD Adana Şube Başkanı Sümer güven tazeledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜFAD Adana Şube Başkanı Sümer güven tazeledi

İHA

TÜFAD Adana Şube Başkanı Sümer güven tazeledi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adana Şube Başkanlığına Mehmet Sümer yeniden seçildi.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şube tesislerinde yapılan genel kurula Adana’ya kayıtlı çok sayıda üye katıldı. Başkanlığa yeniden seçilerek 4. dönemin başlangıcını yapan Mehmet Sümer, antrenörlerin sıkıntılarının bilindiğini ve bu sıkıntıların giderilmesi bağlamında gerekenin yapılacağını kaydetti. Sümer, ”Adana Şubesi olarak her zaman birlik ve beraberliğimizi sağlamak en büyük temennimiz. İyi bir yönetim oluşturduk. Geçmişte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Dünya’yı saran Covido19 salgın hastalığı nedeniyle son iki yıldır bir çok antrenörümüz işsiz kaldı, maaşını alamadı. Özellikle amatör liglerde görev yapan arkadaşlarımız çok büyük sıkıntılar yaşadı. Umuyorum ki, bu sıkıntılar geride kaldı ve her antrenör arkadaşımızın yeni bir iş imkanına kavuşması büyük arzumuz. Futbol antrenörleri olarak Türk futboluna hizmet veriyoruz. Antrenör olarak da bu hizmeti en iyi şekilde yaparak, Türk futbolunu daha ileriye taşımanın gayretindeyiz. Yetkililerin antrenör arkadaşlarımızın sıkıntılarına duyarsız kalmamalarını arzuluyoruz“ diye konuştu.
Başkan Sümer’in konuşmasının ardından tek liste ile girilen seçimler sonucunda yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
"Mehmet Sümer, Osman Öngen, İbrahim Tüten, Yahya Kantur, Eyüp Arın, Kadir Gül, Ramazan Çakır, Nuri Yıldız, Nevzat Karabulut, Abdurrahman Ongun, Reşat Yılmaz, İbrahim Ersin Aydınalp, Sezai Katıçelik, Selahahattin Karakkaş ve Faruk İncesoy."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüreğir’e 12 muhtarlık binası ve 22 park daha yapılıyor
YEREL HABERLER Yüreğir’e 12 muhtarlık binası ve 22 park daha ...
Suç örgütü lideri, rakip gördüğü ailenin üyesini öldürtmüş
YEREL HABERLER Suç örgütü lideri, rakip gördüğü ailenin üyesini ...
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Çukurova'ya 2 yeni park
YEREL HABERLER Çukurova'ya 2 yeni park
Narenciyenin kabusu "Akdeniz meyve sineği" geri döndü Akdeniz meyve sineği popülasyonu son 3 yılın zirvesinde Adana’da kışın kurak geçmesi, kavun ve karpuzun da tarlada kalması Akdeniz meyve sineği popülasyonunu arttırdı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Önlem alınmazsa yurt dışına meyve gitmez” “Tuzakların içerisinde binlerce sinek var”
YEREL HABERLER Narenciyenin kabusu "Akdeniz meyve sineği" geri ...
Kadınlı suç örgütüne 10 tutuklama Adana’da bir kişiyi öldürtüp, adam yaralama, yağma, tehdit ve tefecilik olayına karıştığı öne sürülen baba, oğul ve kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 29 zanlıdan 10’u tutuklandı
YEREL HABERLER Kadınlı suç örgütüne 10 tutuklama Adana’da bir kişiyi ...
Taksiciyi öldüren zanlıdan inanılmaz iddia Adana’da taksiciyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan zanlının taksiciyi fuhuş yaptığını öne sürdüğü eşini aracına müşteri olarak aldığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi
YEREL HABERLER Taksiciyi öldüren zanlıdan inanılmaz iddia Adana’da ...
Taksiciyi, fuhuş yaptığını düşündüğü eşini aracıyla götürdüğü için öldürmüş
YEREL HABERLER Taksiciyi, fuhuş yaptığını düşündüğü eşini aracıyla ...
Bakanlık yetkilileri, TEVMOT pilot bölgesi AOSB’de Genel Müdür Prof. Dr. İlker Murat Ar: "Pilot uygulamanın yapıldığı AOSB’nin bu konudaki yetkinliği kolaylaştırıcı rol oynuyor” AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar: "Öncelikli konumuz olan enerji verimliliği için motor değişiminin yanı sıra yapılacak çok şey var"
YEREL HABERLER Bakanlık yetkilileri, TEVMOT pilot bölgesi AOSB’de Genel Müdür Prof. ...
Polis son anda fark etti; cephanelik ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis son anda fark etti; cephanelik ele geçirdi
Adana’da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı
Kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfekle etrafa ateş açan şüpheliler kovalama sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfekle etrafa ateş ...
Ceyhan'daki orman yangını, 4 hektar alana zarar verdi
YEREL HABERLER Ceyhan'daki orman yangını, 4 hektar alana zarar verdi
Adana-Ceyhan depreminin 23. yıl dönümü
YEREL HABERLER Adana-Ceyhan depreminin 23. yıl dönümü
Seyit Onbaşı'nın adı Kozan’da yaşatılıyor
YEREL HABERLER Seyit Onbaşı'nın adı Kozan’da yaşatılıyor
İş adamından anaokulu öğrencilerine karne hediyesi
YEREL HABERLER İş adamından anaokulu öğrencilerine karne hediyesi
Adana'da, eski ve yeni başkan arasında 'hırsız- hain' polemiği
YEREL HABERLER Adana'da, eski ve yeni başkan arasında 'hırsız- hain' ...
Adana sineması kültürel miras kimliği kazanıyor “Kültürel Miras Olarak Sinema için Diyalog: Sınırlar-Arası Diyalog Yoluyla Adana'da Sinemaların Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Kimliklendirilmesi, Tanınması ve Topluluk Temelli Envanterinin Çıkarılması” projesinin tanıtımı yapıldı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Sinema deyince akla Adana gelmeli"
YEREL HABERLER Adana sineması kültürel miras kimliği ...
Mavi yengeçler `istilacı yengeç´ tehdidi altında
YEREL HABERLER Mavi yengeçler `istilacı yengeç´ tehdidi altında
Sarımsakta üretim arttı fiyat düştü Geçen yıl 50 liraya çıkan sarımsağın kilosu bu yıl 10 ile 15 lira arasında satılıyor
YEREL HABERLER Sarımsakta üretim arttı fiyat düştü Geçen yıl 50 ...
"Arabada Sinema Günleri" başlıyor
YEREL HABERLER "Arabada Sinema Günleri" başlıyor
Yataktan düşüp ölen bir aylık kızını kucağında taşıdı
YEREL HABERLER Yataktan düşüp ölen bir aylık kızını kucağında taşıdı
Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 18 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 18 tutuklama
El konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısıran şüpheli serbest kaldı 
YEREL HABERLER El konulan kumar parasını geri almak için polisin ...