Evde çıkan yangın, hasara neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Güven ÖZGÜL/KARAİSALI (Adana), (DHA) ADANA'nın Karaisalı ilçesinde evde çıkan yangın, maddi zarara neden oldu.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı 1650 metre rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda Mustafa İbili'ye ait evde çıktı. Kimsenin olmadığı evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerin sardığı ev, itfaiye erlerinin müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışmasını da tamamlayan itfaiye ekibi, maddi hasara yol açan yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karaisali Güven ÖZGÜL

2021-06-30 00:50:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.