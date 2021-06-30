Seyhan'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Seyhan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.

Kurban Bayramı öncesi halkın temiz, sağlıklı hijyenik bir ortamda kurban alabilmesi için gerekli hazırlıkları yapan ve önlemleri alan Seyhan Belediyesi tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerleri şöyle:

Kurbah satış yerleri: Yeşilyurt Mahallesi Evren Sitesi yanı, Fevzipaşa Mahallesi Semt Pazarı yanı tren yolu, 2000 Evler Mahallesi Gülen Özkan Camii karşısındaki boş arsa, Fatih Mahallesi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye yanı, Emek Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Semt Pazarı yanı, Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Bulvarı havuz yanı, Gülbahçesi Kapalı Semt Pazarı yanı (top sahası).

Kurban kesim yerleri: Yeşilyurt Mahallesi Evren Sitesi yanı, Pınar Mahallesi Semt Pazarı, Gürselpaşa Kıyıboyu Kapalı Semt Pazarı yanı, Şakirpaşa Kapalı Semt Pazarı, 2000 Evler Mah. Gülen Özkan Camii karşısı, Emek Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Fatih Mahallesi Büyükşehir Belediyesi Semt Pazarı, Yeşiloba Mahallesi Semt Pazarı, Gülbahçesi Mahallesi Kapalı Semt Pazarı.

Ücretsiz kesim hizmeti

Seyhan Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurban kesim hizmetini randevu sistemiyle ücretsiz olarak verecek. Dini kurallara uygun olarak gerçekleştirilecek ücretsiz kesim hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Seyhan Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde ilan edilecek telefon numarasından randevu alarak kurbanlarını kestirebilecek.

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