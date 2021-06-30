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16 yaşındaki çocuk böyle katil oldu Adana’da ev ve arsa satışı yüzünden iki aile arasında başlayan husumette 1 kişiyi tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı Cinayeti azmettirdiği ileri sürülen amcası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

İHA

16 yaşındaki çocuk böyle katil oldu Adana’da ev ve arsa satışı yüzünden iki aile arasında başlayan husumette 1 kişiyi tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı Cinayeti azmettirdiği ileri sürülen amcası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Adana’da ev ve arsa satışı yüzünden iki aile arasında başlayan husumette 16 yaşındaki çocuk katil oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, 23 Haziran 18.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobille Çukurova Caddesi’ne gelen 16 yaşındaki İ.T., iş yerinin önünde oğlu Müslüm Ok (25) ile oturan Mustafa Ok’a (56) tabancayla ateş açtı. Durumu fark eden baba Ok, oğluna kendini siper etti. Silahtan çıkan kurşunun sol koltuk altına isabet ettiği Ok, kanlar içerisinde yere yığılırken, İ.T. ise otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ok, ambulansla götürüldüğü Yüreğir Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında cinayetin, iki ailenin mahalledeki satılık bir evi ve arsayı almak istemesi sonucu işlendiği ortaya çıktı. Mustafa Ok’un söz konusu evi satın alması üzerine husumetin başladığı, İ.T.’nin de pompalı tüfekle Ok ailesinin evine gittiği ancak akrabalarının kendisini engellediği öğrenildi. Olay günü de İ.T.’nin, kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancayla cinayeti işlediği belirlendi. Şüphelinin izini süren polis, İ.T. ile onu azmettirdiği öne sürülen amcası İsmail T.’yi (42) saklandığı evde yakaladı.
Emniyete götürülen şüpheli İ.T., ifadesinde, cinayeti kabul ederken, “Amcamın almak istediği evi alınca, aramızda husumet başladı. Ben de ismini hatırlamadığım Suriye uyruklu bir arkadaşımdan pompalı tüfek alıp, evlerinin önüne gittim ancak amcalarım beni engelledi. Sonra tüfeği arkadaşıma verip, tabanca aldım. Olay günü geçmişten beri sevmediğim Müslüm’ü iş yerlerinin önünde otururken gördüm. Silahı ona doğrultup, gözlerimi kapatıp 3 el ateş ettim. Gözümü açtığımda babasının Müslüm’e siper olduğunu gördüm. Sonrasında da olay yerinden kaçtım” dedi.
Hayatını kaybeden Mustafa Ok’un oğlu Müslüm Ok ise İ.T.’nin cinayet işleyebilecek biri olmadığını, onu amcasının azmettirdiğini öne sürdü. Amca İsmail T. ise İstanbul’da yaşadığını, cinayetle bir ilgisinin olmadığını, olay olduktan sonra Adana’ya geldiğini belirtti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, amcası İsmail T. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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