Talip oldukları evi satın alanı öldürdüler

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da Mustafa Ok'u (56) tabancayla vurarak öldüren İ.T. (16) ile onu azmettirdiği öne sürülen amcası İsmail T. (42) yakalandı. Cinayetin, iki ailenin mahalledeki aynı evi satın almak istemesi üzerine işlendiği belirlendi.

Olay, 23 Haziran günü saat 18.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi´nde meydana geldi. Otomobille Çukurova Caddesi´ne gelen İ.T., iş yerinin önünde babası Mustafa Ok ile birlikte oturan Müslüm Ok´a (25) tabancayla ateş açtı. Bu sırada Mustafa Ok, oğluna kendini siper etti. Silahtan çıkan kurşunun sol koltuk altına isabet ettiği Mustafa Ok, kanlar içinde yere yığılırken, İ.T. ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Mustafa Ok, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AYNI EVİ ALMAK İSTEYİNCE HUSUMET BAŞLADI

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, cinayetin, iki ailenin mahalledeki aynı evi satın almak istemesi üzerine işlendiğini belirledi. Mustafa Ok´un evi satın alınca husumet başladığı, İ.T.´nin pompalı tüfekle Ok ailesinin evine gittiği, ancak akrabalarının kendisini engellediği bildirildi. Olay günü de İ.T.´nin, kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancayla cinayeti işlediği belirlendi. Şüphelinin izini süren polis, İ.T. ile onu azmettirdiği öne sürülen amcası İsmail T.´yi saklandığı evde yakaladı.

`GÖZÜMÜ KAPATIP, ATEŞ ETTİM´

Emniyete götürülen İ.T., ifadesinde suçunu itiraf etti. İ.T. ifadesinde, "Amcamın almak istediği evi alınca, aramızda husumet başladı. Ben de ismini hatırlamadığım Suriye uyruklu bir arkadaşımdan pompalı tüfek alıp, evlerinin önüne gittim ancak amcalarım beni engelledi. Sonra tüfeği arkadaşıma verip, tabanca aldım. Olay günü geçmişten beri sevmediğim Müslüm´ü iş yerlerinin önünde otururken gördüm. Silahı ona doğrultup, gözlerimi kapatıp 3 el ateş ettim. Gözümü açtığımda babasının Müslüm´e siper olduğunu gördüm. Sonrasında da olay yerinden kaçtım" dedi.

AMCA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mustafa Ok´un oğlu Müslüm Ok ise İ.T.´nin cinayet işleyebilecek biri olmadığını, onu amcasının azmettirdiğini öne sürdü. Amca İsmail T. ise İstanbul´da yaşadığını, cinayetle bir ilgisinin olmadığını, olay olduktan sonra Adana´ya geldiğini belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.T. tutuklandı, amcası İsmail T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-06-30 10:57:54



