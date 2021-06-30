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Pitbullun, atı ısırdığı anlar kamerada

DHA

Pitbullun, atı ısırdığı anlar kamerada


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da sahipsiz pitbull cinsi köpek, hurdacıların atına saldırdı. Köpeğin, atın ağzını ısırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi´ne sahipsiz bir pitbullu, at arabasıyla hurda toplayan Gökhan Önen ile arkadaşı Aziz Işılay´ın atına saldırdı. Köpek, atın ağzını ısırdı. Bu sırada at arabasının üzerinde bulunan Önen ve Işılay, korkudan köpeğe müdahale edemedi. Çevredekilerin müdahalesiyle köpek, bölgeden uzaklaştı. Köpekten kurtulan at ise kaçarken park halindeki otomobile çarptı. Yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İhbar üzerine bölgeye Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı çalışmayla yakalanan köpek, barınağa teslim edildi. Atın sahibi Gökhan Önen şikayetçi olmadı.
Veteriner hekime götürülerek tedavi edilen atın durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-06-30 11:04:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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