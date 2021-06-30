Refüjdeki ağaca çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü öldü

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Adana'da refüjdeki ağaca çarpan yolcu otobüsün şoförü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Çukurova ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Zeki Tokgöz yönetimindeki 01 ABR 299 plakalı yolcu otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

Kazada, içerisinde yolcu olmayan otobüsün şoförü yaralandı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Tokgöz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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