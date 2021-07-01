Adana´da 76 bin 567 litre sahte akaryakıt ele geçirildi

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, atık yağları çeşitli maddeler karıştırıp, incelterek akaryakıta dönüştürdüğü belirlenen Ümit D., gözaltına alındı. Ümit D.´ye ait 2 depoda yapılan aramada bu yöntemle üretilen 76 bin 567 litre sahte akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında organize sanayi bölgesindeki 2 depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, depo sahibi Ümit D.'nin, atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip akaryakıta çevirerek satmaya çalıştığını tespit etti. Ümit D.´ye ait depolara baskın yapan ekipler, su tanklarına doldurulmuş 76 bin 567 litre sahte akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Ümit D.´nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-07-01 10:03:16



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