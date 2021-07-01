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Demirci çırağı Muhammet'in büyük başarısı Adana'nın Ceyhan ilçesinde 12 kardeşli Muhammet Beytekin hem demircide çırak olarak çalışıp hem de okuluna devam ederek girdiği LGS'de 459 puan alıp, 0.74'lük dilime girmeyi başardı

İHA

Demirci çırağı Muhammet'in büyük başarısı Adana'nın Ceyhan ilçesinde 12 kardeşli Muhammet Beytekin hem demircide çırak olarak çalışıp hem de okuluna devam ederek girdiği LGS'de 459 puan alıp, 0.74'lük dilime girmeyi başardı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 12 kardeşli Muhammet Beytekin hem demircide çırak olarak çalışıp hem de okuluna devam ederek girdiği LGS'de 459 puan alıp, 0.74'lük dilime girmeyi başardı.
Ceyhan'ın dezavantajlı mahallelerinden biri olan 6 Ocak Mahallesi'nde oturan HanifeReşit Beytekin çiftinin 12 çocuğundan sonuncusu olan Şehit Ertan Sevim Ortaokulu öğrencisi Muhammet Beytekin, ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için hem demirci yanında çırak olarak çalıştı hem de okuluna devam etti. Öğretmenler, Muhammet Beytekin zeki olduğu için mahalle değiştirmesine rağmen 2 yıl çocuğu evlerinden özel araçlarıyla alıp okula getirmeye başladı. Ayrıca öğretmenler okulda sınava girecek öğrenciler için açtıkları desteleme kurslarına Beytekin'i de yazıp onun gelmesini sağladı. Beytekin, boş zamanlarında aile ekonomisine katkıda bulunmak için demirci yanında çırak olarak çalışırken bir taraftan da hayali olan İzmir Fen Lisesini kazanmak için derslerine çalıştı.
8. sınıf öğrencisi Muhammet Beytekin girdiği LGS'den 459 puan alarak 0,74'lük dilime girmeyi başardı. Anne Hanife Beytekin, çocuğunun imkansızlıklar içinde yakalamış olduğu bu başarıyı öğretmenlerin ilgisini bağlayarak, "Öğretmenleri çocuğuma o kadar iyi davranıyorlardı ki, eve gelip sanki özel arabalarıyla oğlumu okula götürüyorlardı. Öğretmenleri uzak olduğu için eve yemeğe göndermiyorlardı. Öğretmenleri, benim kızım oğlum ne yemek yiyorsa Muhammet de onu yesin diyorlardı. Ben dedim ki oğlum sizin olsun, senin çocuğun olsun, o da kabul etti sağ olsun çok ilgilendiler. Oğlumun bu başarısı öğretmenlerinin sayesinde oldu" dedi.
Muhammet Beytekin ise “Şehit Ertan Sevim Ortaokulu öğrencisiyim. 4 yıl boyunca aynı okulda okudum. Bu yıl LGS’ye girdim ve 0,74 yüzdelik dilime girdim. 4 yıl boyunca öğretmenlerimin bana katkısı çok büyüktür. Son 2 yılda beni evden alıp okula götürüyorlardı. Evimizi 6. sınıfta taşıdık, yeni evimiz okula uzak olduğu için öğretmenlerimiz okula getirip götürdüler. Her türlü destekte bulundular. Çok fazla test kitapları verdiler. Çok test kitabı çözdüm, hiç durmadım. Öğretmenlerimin bende emeği çoktur. 4 yıl boyunca öğretmenlerim destekleme yetiştirme kurslarına götürdü. Hepsi çok çok iyiydi, çok desteklediler. Evde internetimiz de yoktu, çok zor şartlarda ders için Zoom'a giriyordum. Öğretmenlerim eve geliyorlardı bana evde ders veriyorlardı. Pandemi döneminde öğretmenlerim beni yalnız bırakmadı, hep evime geldiler, beni çok desteklediler. Hayalim fen lisesi, İzmir Fen Lisesine gitmeyi düşünüyorum" diye konuştu.
Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer ise, "Ev kira, 12 kardeşi var dolayısıyla çocuğumuz bu pandemi döneminde uzaktan eğitime de interneti olmadığı için bağlanamadı. Okulumuzun müdür yardımcıları, öğretmenlerinin ekstra gayretiyle bu dezavantajı avantaja çevirip, bir de demirci çıraklığı da yapan çocuğumuz, şu an hala demircide çalışıyor. Bu çocuğumuz bu şartlarda fen lisesine gidecek. Türkiye’de yüzdelik diliminde 0.74 derece girmiş. Burada tabii ki öğretmenlerimizin müdürümüzün çok büyük emekleri var, siz ailesinin de desteği var. Ceyhan Kaymakamımız Dr. Bayram Yılmaz’ın da selamlarını getirdim Muhammet’i tebrik ediyor” diye konuştu.
Okul müdürü Halil Sarıgöl de, “Muhammet çok başarılı bir öğrenci. Biz daha çok başarılı olacağından emindik. Ama pandemi nedeniyle, öğrencimiz uzaktan eğitimden faydalanamadı, evde internet yoktu, sorularını, kaynaklarını, öğretmenleriyle birlikte temin etmeye çalıştık. Her türlü konuda yanındaydık. O da bizim verdiğimiz emeğin karşılığını bugün fazlasıyla vermiş oldu. Hayalleri olan fen lisesine inşallah gidecek. Rabbim bundan sonra inşallah üniversitesine olur. Biz elimizden geleni yaptık” dedi.

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