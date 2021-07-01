Adana Demirspor yeni sezon çalışmalarına başladı

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Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, yeni sezon öncesi kamp için toplandığı Bolu’da top başı yaptı.

Mavilacivertli ekip yeni sezon öncesinde Bolu’da ilk antrenmanını Teknik Direktör Samet Aybaba öncülüğünde yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız 20212022 futbol sezonuna Bolu'da yaptığı çalışmayla başladı. Hazırlıklarımız günde çift antrenmanla devam edecek" denildi.

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