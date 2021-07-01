Adanalıların yeni eğlencesi arabada sinema keyfi Arabada sinema günleri "Müslüm" filmi ile başladı

Yüreğir Belediyesi’nin, geçen yıl Adana’da başlattığı arabada sinema etkinliği bu yaz da ilgi gördü. Adanalılar, kısıtlamalı hayata veda edilen son akşamda araçlarında sinema izleyerek açık havada sosyal bir etkinliğe katılmanın keyfini yaşadı.

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, arabada sinema etkinliğiyle sinemaseverleri yeniden beyaz perde ile buluşturdu. Geçen yıl pandemi sürecinde Adana’da ilk kez başlatılan etkinliğin devamında vatandaşlar bu yıl da covid19 tedbirleri kapsamında evlerinde kaldıkları dönem sonrasında sinema izlemenin keyfini yaşadı.

Yüreğir Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen arabada sinema etkinliğine araçlarıyla katılan Adanalılara belediye ekipleri patlamış mısır, çekirdek ve gazoz ikramında bulundu. Açık alanda dev ekranda oynatılan filmin sesi radyo frekansı ile izleyenlerin araçlarında duymaları sağlandı. Saatler 20.00’ı gösterdiğinde etkinliğin ilk filmi ‘Müslüm’ izleyiciyle buluştu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, insanların uzun zamandır kısıtlamalarla evde kaldığı, sinema ve tiyatro gibi kültürel faaliyetlerin yapılamadığı bir dönemde arabada sinema etkinliğinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Kocaispir, “Geçen yıl Adana’mızda bir ilki gerçekleştirerek başlattığımız etkinliğimiz bu yıl da ilk gününde ciddi bir katılım sağladı. Yoğun ilgi için çok teşekkür ediyorum. Yaz boyunca her Çarşamba akşamı buluşacağız. Artık normalleşmede yeni bir sürece giriyoruz. Adana’mızın bu tür sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere daha çok ihtiyacı olacak. Biz de vatandaşlarımızın sanatla olan bağının taze kalması için üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Adana’da yaşayan ve Müslüm Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken Bülent Şevik, Müslüm filmini izlemek için geldiği etkinlikte ilgi gördü. 1951 model klasik arabayla alana giriş yapan Şevik, film öncesi ve sonrası vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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