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Başkan Karalar:“Çalışmayan, bize PKK'lı diyen insanları çıkarttık” Başkan Karalar, basın mensuplarıyla bir araya geldi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Metro’nun son durağından Adana Şehir Hastanesi’ne kadar bir tramvay yapacaklarını açıkladı

İHA

Başkan Karalar:“Çalışmayan, bize PKK'lı diyen insanları çıkarttık” Başkan Karalar, basın mensuplarıyla bir araya geldi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Metro’nun son durağından Adana Şehir Hastanesi’ne kadar bir tramvay yapacaklarını açıkladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar, görev sürecinde belediyeden yaklaşık 3 bin kişinin ayrıldığını, bunun bin 300, bin 400’ünün kendileri tarafından işten çıkarıldığını, yaklaşık 300’ünün de son 3 ayda alındığı için gönderildiğini belirterek, "Çalışmayan, bize PKK'lı diyen insanları çıkarttık” dedi. Karalar, metronun son durağından Adana Şehir Hastanesi’ne kadar bir tramvay yapacaklarını açıklarken, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’ndeki (ASKİ) usulsüzlükleri ve savcılık tarafından kendilerine gönderilen belgeleri de basınla paylaştı.
Karalar, kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çalışmaları hakkında bilgiler veren Karalar, Adana’daki gazetecilere desteklerinden ötürü teşekkür etti.

“İhracatın 5 milyar dolardan az olmaması gerek”
Adana’nın tekrardan gelişmeye başladığını kaydeden Karalar, “Adanamız gerçekten geriliyordu. Şimdilik gerileme durdu. Organize Sanayi Bölgesi’nde ciddi talep var. Ceyhan, Yumurtalık bölgesinde mevcut iktidarın desteklediği yatırımlar var. Bunlar gerçekleştiğinde Adana eski günlerine gelmeyecek ama beli ivme kazanacak. İhracatı 1 milyar 600 bin dolardan 2 milyara çıktı ama Adana gibi bir memleketin ihracatının 5 milyar dolardan az olmaması gerek. Uzun süre bir memleket nitelikli göç veriyorsa ve niteliksiz göç alıyorsa bu bir kan kaybıdır. Sanayicilerin yapacağı yatırımlarla ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi olarak ne yapmamız gerekiyorsa hazırız” diye konuştu.

“Esas çözüm Adana’yı modernleştirmek”
Adana’nın hava kirliliği sorunundan da bahseden Başkan Karalar, “Yazın bunu pek fark etmiyoruz ama kışın müthiş, sağlığa zararlı bir hava kirliliği var. Bunu engelleme için kentsel dönüşüm projelerimiz var. Kentsel dönüşüm gerçekten doğru yapılırsa bu ülkenin faydasına olur. Hava kirliliği bugünden yarına engellenebilecek bir iş değil. Esas çözüm Adana’yı modernleştirmek” dedi.
“Kaldırım işgallerine son verilecek”

Kentteki kaldırım işgali sorununa da değinen Karalar, “Pandemi nedeniyle esnaf sıkıntıya girdi. Açıkçası bir müddet daha sesimizi çıkartmayı düşünmüyoruz ama bunu da esnaf çok doğru kullanmıyor. Bununla ilgili masraf eden esnafa 1 yıl süre vereceğiz. Masraf etmeyen insanlar içinse hemen kaldırmasını talep edeceğiz. Bunu da başaracağız ancak bunun kolay olmayacağını söylemek istiyorum. Büfelerle ilgili de bir büfeyi kaldırmak istediğiniz zaman Adana ayağa kalkıyor” ifadelerini kullandı.

“2019’da kan akışını durdurduk”
Mali tabloyla ilgili de konuşan Başkan Karalar, “İyileşmesi yukarı yönlü olan bir mali tablomuz var. Bu sevindirici. Biz 2019’da kan akışını durdurduk, 2020’de iyileşme oldu ama bu sene iyileşme daha iyi gidiyor. Yaklaşık 3040 milyon civarında borcumuz azaldı. Yazın yol hamlesi için çok para harcıyoruz ama Eylül, Ekim ayları gibi borç tekrar azalacaktır” şeklinde konuştu.

“10 yıl Katı Atık Tasfiye Parası vermeyeceğiz”
Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki elektrik tüketiminin azaltılması için Güneş Enerjisi Santralleri (GES) kurulduğunu belirten Başkan Karalar, “GES ile şuana kadar 60 milyona yakın az enerji ödedik. Yıllardır katı atık parası öderdik. Biz uzun süren görüşmeler sonucunda 2.8 milyon TL katı atık parası vermemeye başladık. Aslında yasal olarak yapacak bir şey yoktu. Firma yok dese yoktu ancak baktılar ki biz kararlıyız böyle bir anlaşmaya oturduk. 10 yıl daha Katı Atık Tasfiye Parası vermeyeceğiz. Ortalama 400 milyon TL’nin belediyenin kasasında kalmasını sağladık. Bu büyük bir rakam” dedi.

“Larvanın artık sadece Mart ayında olmadığını gördük”
Adana’nın kanayan yarası olan sinekle mücadele konusunda da bilgiler veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, daha sonra şunları kaydetti:
“İlk sene seçim dönemine denk geldi, ikinci sene sinekle daha ciddi mücadele verdik, bu sene de mücadele verdik. 2 tane drone aldık. Ciddi bir ilaçlama yaptık ama sinekle mücadele de yer yer başarılı olmadığımızı söylemek istiyoruz. Bazı yerlerde sinek yok diyorlar, bazı yerlerde de var diyorlar. Sinekle mücadele için 2 profesör çağırdık. Larvanın artık sadece Mart ayında olmadığını gördük. Hocalar 10 güne bir larvanın ilaçlaması gerekiyor dediler. Biraz daha araç ve eleman takviyesi yapacağız. Beklentim 10 gün sonra bu şikayetlerin azalması.”

“Ulaşım Master Planı uygulanacak”
Adana’da trafiğin sıkıntıya dönüştüğünü, bunun içinde Ulaşım Master Planı üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, “Pandemi nedeniyle biraz aksadı ama bunu yapacağız. Metro’nun son durağından Adana Şehir Hastanesi’ne kadar bir tramvay yapacağız. Trafiğinin bir bölümünü toplu taşımaya yönlendiremezseniz bu sorunu çözemezsiniz. Adana’da Metro’nun ikinci hattının olması yetmez. Üçüncü hattında Turgut Özal Bulvarı’ndan Adana Şehir Hastanesi’ne, yeni Adliye binasına, stadyuma ve Balcalı Hastanesi’ne gitmesi gerekiyor. İnşallah bu dönem buna başlarız. Bunları yaparsak trafik rahatlar” şeklinde konuştu.

“Üst düzey yöneticinin bir tanesine Rolex saat vermişler”
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (ASKİ) tapelerin olduğunu, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını anlatan Başkan Karalar, “Tapelerde diyor ki; “20172018 yıllarındaki bir ihalede, 200 bin lira istediler benden. 200 bin lirayı vermezsen ihaleyi iptal ettiririm” Yüklenici firmada hayır vermeyeceğim diyor ve ihale iptal oluyor. Bir sürü adamın hesabına para nakli var. Oradaki üst düzey yöneticinin bir tanesine Rolex saat vermişler. Bunlar benim tespitim değil. Hepsi hukuki. Biz bugüne kadar toplamda 10 dosyayı savcılığa gönderdik ve bundan sonrası onların işi. Savcılık bize dosyaları disiplin soruşturması açalım diye gönderdi. Tapelerin içerisinde değişik tarihlerde Kahraman diye birine 412 bin lira havale yapılmış. Mahkeme de ‘Sen bu kuyuları yapmamışsın. İhalesini de yanlış yapmışsın. Bu kanuna aykırıdır’ diyor. Ayrıca bu kuyularında yapılmadığı tespit edildi” ifadelerini kullandı.

“Borçlanma çıkartılıyor ama bina alınmamış”
Adana Ticaret Borsası binasının alınması için geçmiş dönemde borçlanma çıkartıldığını vurgulayan Başkan Karalar, “Borçlanma çıkartılıyor ama bina alınmamış. 10 milyon lira kira ödeniyor. Bina alınması güzel bir şey ama bina falan alınmadı. Bizim arkadaşlarımız suç duyurusunda bulundular. Bu ciddi bir suç teşkil ediyor” dedi.

“Soruşturma için izin verdim”
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, disiplin soruşturması açılacak kişi sayısının 8 olduğunu da belirterek, “Biliyorsunuz 2 büyük ihale var. Birisi 598 milyonluk ihale, bir de Devlet Bahçeli Köprüsü. Bunların ikisini de mülkiye müfettişler inceliyor. Onun sonucunda ne olur, ne bulurlar bilmiyoruz. İş hukuka gittikten sonra bizim yorum yapmamız uygun olmaz. 20172018 yıllarında başlamış bunlar. İhalesi iptal edilen birisi de ihbar etmiş. Sayın savcı da mütalaasını yazdı fakat isimleri azaltarak göndermiş. Bende soruşturma için izin verdim. Varsa öyle bir şey bizim için fark etmez. Benim adamım da olsa fark etmez” şeklinde konuştu.

“Bizim emekçilere karşı yüzümüz her zaman dönüktür”
Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün geçen günlerde kendisi hakkında sosyal medyada ki eleştirilerine de cevap veren Karalar, “Herkes kendisine yakışanı yapar. Bizim alnımız açık. Yaptıklarımız ortada. ‘Sen işçiye hırsız diyemezsin’ diyor. Ben kimseye hırsız demedim. Ancak burada da söylüyorum, benim arsızla, teröristle, çalışmayanla, hainle, hırsızla işim olmaz. Adam kuyu dosyasından 412 bin lira para almış. Bunu ben değil, devlet diyor. Bir başkasına başka miktarda para yatmış. Ben ilk geldiğimde bir işçinin evinin üzerine depo yaptırıp mazot hırsızlığı yaptığını tespit ettirdim. İşçiler şimdi geçmişe göre daha mutlu ve bize yaklaşıyorlar. Bize yaklaşmaları, başkalarını rahatsız ediyor. Ne deyim başka. Bizim emekçilere karşı yüzümüz her zaman dönüktür” dedi.

“Bize PKK’lı diyen, çalışmayan insanları çıkarttık”
Belediyeden çıkartılan işçi sayısının da bin 700 olduğunu vurgulayan Karalar, “3 bin kişiyi attın, 5 bin kişiyi attın diye bir şey yok. Bizim çıkartılan işçi sayımız bin 700’dür. 300’ü geri döndü ASKİ ile beraber. Bana bunu söyleyen adam belediye 8 bin 600 kişiyken burada fazlalık var diyerek adam atacağım demiş. Yazılanlar var. Ancak kadro 15 bin olmuş. İşçilerin parasını ödeyemeyen bir belediye haline gelinmiş sen bana adam atıyorsun diyorsun. Onun yerine sen adam attın ama bunun 100200’ünü yanlış attın desene. Olabilir, gözden kaçmış olabilir ama bize PKK’lı diyen, çalışmayan insanları çıkarttık. Biz insanlara hizmet edeceğiz ama bunu da personelle yapacağız. Benim amacım bu belediyeyi çalışır hale getirmek” ifadelerini kullandı.

“Benim çalışmayanla, hainle, hırsızla işim olmaz”
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 3 bin kişinin ayrıldığını belirten Karalar, “Bunun bin 300, bin 400’ü bizim tarafımızdan yaklaşık 300’ü son 3 ayda girdiği için gitti. Yaklaşık bin kişinin üzerinde de insanda kendisi istifa etti, yer değiştirdi ya da emekli oldu. 3 bine yakın insan zaten ayrıldı. Öbür iki bine de gelin çalışın dedik ve çalıştıracağız. Tufanbeyli’de söylediğim ifade, “Benim çalışmayanla, hainle, hırsızla” işim olmaz. Mazot veya hurda çalanla benim işim olsun mu?” diye konuştu.
Başkan Karalar, Hüseyin Sözlü’nün ifadeleri hakkında da hukukçuların inceleme yaptığını, gerek görülmesi halinde de yargıya başvuracaklarını kaydetti.
Öte yandan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, aşırı sıcaklar nedeniyle küresel ısınmanın ciddi bir risk olduğunu, suyun daha çok önem arz ettiğini belediyenin alması gereken önlemleri de alacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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