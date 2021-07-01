Younes Belhanda Adana Demirspor’da

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Faslı futbolcu Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavilacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır" denildi. Belhanda son olarak Galatasaray'da forma giydi.

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