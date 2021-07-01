Kısıtlamaya davul zurna ile veda ettiler Gece mesaisi yapan şırdancı esnafı Kozan'da davul zurnalı kutlama yaptı

Adana’nın Kozan ilçesinde Murat Mercan isimli işletmeci Adana’nın meşhur lezzeti olan şırdanda mesai saati özgürlüğünü davul zurna ile kutladı.

1 Temmuz itibari normalleşmeye geçilmesi ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi ilçede uygulanan mesai saatlerinde ki kısıtlamaların kalkması ile birlikte şırdan işletmecisi Murat Mercan isimli esnaf Davul zurna ile normalleşme sürecine merhaba dedi. İşletmedeki davul zurna ile birlikte işletmeye gelen müşteriler hem oynadılar hem de yemek yediler. Irmak caddesindeki işletmesinde davul zurna eşliğinde müşterini ağırlayan Mercan tedbirlerin kalkması ile şırdan ve çorba esnafının en çok gece saatlerinde müşterilerini ağırladığını ifade ederek maske ve mesafe tedbirlerine uyarak işlerin açılacağını düşündüklerini ifade etti. Mercan, "15 aydır zor günler yaşadık. Özellikle şırdan çorba saatleri kısıtlamasında biz 12 den sonra müşteri alamıyorduk. Bizim için 1 Temmuz bizim için iş yerimizin açılması oldu. Çok mutluyuz. Temennimiz rehavete kapılmadan bu hastalığı tamamen silinene kadar meşke mesafeye dikkat ederek normalleşmemiz” dedi.

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