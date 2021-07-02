Adana Emniyeti'nde rütbe töreni

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Adana Emniyet Müdürlüğünde bir üst rütbeye yükselen personele törenle rütbeleri takıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli personele rütbe töreni yapıldı. Törene Adana Valisi Süleyman Elban, Emniyet Müdürü Doğan İnci katıldı.

Törende bir üst rütbeye yükselen personelin rütbesini Elban ve İnci taktı.

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