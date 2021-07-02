Kısıtlamaların sona erdiği gece şırdancılara koştular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamaların sona erdiği gece şırdancılara koştular

DHA

Kısıtlamaların sona erdiği gece şırdancılara koştular


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da yaşayanlar, 1 Temmuz itibarıyla kafe ve restoranlarda masa servisine yönelik saat kısıtlamasının kaldırılmasıyla gece şırdancılara akın etti. Adanalılar, gece yarısı şırdan yemeyi özlediklerini söyledi. 
Kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin yayımlanan genelge ile 1 Temmuz itibarıyla kafe ve restoranlarda masa servisine yönelik saat kısıtlaması da kaldırıldı. Adanalılar ise gece yemenin zevkli olduğunu belirttikleri şırdan için restoranları doldurdu. Tezgah başında başında yemek için geç saatte şırdancılara gelenler, gece yarısı yemeyi özlediklerini söyledi. 
Tezgah başında şırdan yemeyi çok özlediklerini belirten Gökhan Kaya (30), kısıtlamalar kalkınca önce eğlence mekanına gittiklerini ardından şırdancıya geldiklerini söyledi. 
'ÖZLEM GİDERİYORUZ'
Akşamları dışarı çıkmaya uzun süredir hasret kaldıklarını kaydeden Ayça Kaya, "Hem dışarı çıkabiliyor olmanın mutluluğu hem de mekanlar açıldı, diye eğlenmenin arkasından Adana'nın geleneksel yiyeceği olan şırdan yemenin mutluluğu ile karnımızı doyuruyoruz. Çok özlemiştik gerçekten ve şu an özlem gidiyoruz" dedi. 
Gece şırdan yemeyi özlediğini anlatan Serdar Çeliker (24), "Adana'da olmazsa olmazımız, her gece yediğimiz lezzet şırdan. Çok özledik. Kısıtlama sürecinde eve paket söylüyorduk ama tezgah başında yemek başka bir ayrıcalık. Gecenin bir yarısı şırdana geldik" diye konuştu. 
HALI SAHA SONRASI ŞIRDAN 
Arkadaşlarıyla halı saha maçının ardından şırdan yemeye geldiklerini aktaran Harun Sofi (23), "Pandemi sürecinde evimize söylüyorduk ama çok şükür pandemi kısıtlamaları bitti. Adana klasiği; halı saha maçının ardından arkadaşlarla şırdan yemeye geldik. En son da pandemi sürecinden önce gelmiştik. Pandemi sürecinden sonra hiç gelemez olduk. Kısıtlamanın kalmasının ardından şırdancıya gelmemiz şarttı çünkü çok özledik" dedi. 
'ŞIRDAN YETİŞTİREMİYORUZ'         
Şırdan ustası Kadir Çıray da kısıtlamaların kaldırılmasının ardından mutlu olduklarını söyledi. Müşterilere hizmet verdikleri için sevinçli olduklarını dile getiren Çıray, işlerin gece saatinde çok yoğun olduğunu, şırdan yetiştiremediklerini söyledi.   DHA-Genel Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2021-07-02 09:53:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı Adana’da rezidansta kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı Olayın kıskançlıktan kaynaklandığı, kadının kocasını kazara bıçakladığı, yaralandıktan sonra tampon yapıp onu kurtarmaya çalıştığı ve sağlık görevlilerini aradığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı Adana’da ...
Toplum Destekli Polisten 'KADES' çıkarması
YEREL HABERLER Toplum Destekli Polisten 'KADES' çıkarması
Adana Emniyeti'nde rütbe töreni
YEREL HABERLER Adana Emniyeti'nde rütbe töreni
Kısıtlamanın kaldırılmasına davul- zurnalı sevinç
YEREL HABERLER Kısıtlamanın kaldırılmasına davul- zurnalı sevinç
Adana’da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 2 ...
Adana'da silahlı ve nargileli kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da silahlı ve nargileli kavga: 2 yaralı
Kısıtlamaya davul zurna ile veda ettiler Gece mesaisi yapan şırdancı esnafı Kozan'da davul zurnalı kutlama yaptı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya davul zurna ile veda ettiler Gece mesaisi ...
Tartıştığı kadını silahla sırtından vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı kadını silahla sırtından vurarak öldürdü
Ailesine dehşeti yaşatan madde bağımlısı tedaviye alındı
YEREL HABERLER Ailesine dehşeti yaşatan madde bağımlısı tedaviye ...
Tartıştığı komşusunu tüfekle sırtından vurup, öldürdü/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Tartıştığı komşusunu tüfekle sırtından vurup, ...
Tartıştığı komşusunu tüfekle sırtından vurup, öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı komşusunu tüfekle sırtından vurup, öldürdü
Younes Belhanda Adana Demirspor’da
YEREL HABERLER Younes Belhanda Adana Demirspor’da
Rezidansta tartıştığı eşinin öldürdüğü koca, toprağa verildi
YEREL HABERLER Rezidansta tartıştığı eşinin öldürdüğü koca, toprağa ...
Adana'da 65 geçici işçi için kura çekimi yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da 65 geçici işçi için kura çekimi yapıldı
Başkan Karalar:“Çalışmayan, bize PKK'lı diyen insanları çıkarttık” Başkan Karalar, basın mensuplarıyla bir araya geldi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Metro’nun son durağından Adana Şehir Hastanesi’ne kadar bir tramvay yapacaklarını açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Karalar:“Çalışmayan, bize PKK'lı diyen ...
Prof. Dr. Çil: "Kanser hastalarının 3. doz aşı yaptırmaları uygun" Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Timuçin Çil, hangi aşının yapılacağına hastayı takip eden doktorun karar vermesi gerektiğini belirtti
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çil: "Kanser hastalarının 3. doz aşı ...
Adana'da kıraathanelerde 'oyun' yoğunluğu
YEREL HABERLER Adana'da kıraathanelerde 'oyun' yoğunluğu
Anne adayları yaz sıcaklarında zorlanıyor Dr. Memeç: "Gebelerin günlük olarak ortalama 3 litre sıvı tüketmeleri gerekir"
YEREL HABERLER Anne adayları yaz sıcaklarında zorlanıyor Dr. Memeç: ...
Adanalıların yeni eğlencesi arabada sinema keyfi Arabada sinema günleri "Müslüm" filmi ile başladı
YEREL HABERLER Adanalıların yeni eğlencesi arabada sinema ...
Adana Demirspor yeni sezon çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor yeni sezon çalışmalarına başladı
Mısır ve ayçiçeği tarlalarında 981 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Mısır ve ayçiçeği tarlalarında 981 kök kenevir ...
İhtiyaç sahibi aileye yardım eli
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi aileye yardım eli
Başkan Akay: "Birlikte yola çıktık, birlikte başaracağız"
YEREL HABERLER Başkan Akay: "Birlikte yola çıktık, birlikte ...
Eski eşinin kaçırdığı kızlarını arıyor
YEREL HABERLER Eski eşinin kaçırdığı kızlarını arıyor