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Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor İranlı kadın mimar ölüm korkusuyla yaşıyor Amirabad, çocuklarıyla bankada işlem yaptığı sırada izleme merkezinden eşinin yaklaştığının bildirilmesi üzerine avukatından yardım isteyerek siyasi parti binasına sığındı Galavizh Ayoubi Amirabad: “Hapis hayatını biz yaşıyoruz, o geziyor” “Dışarı çıkamıyoruz, korkuyorum” Avukat Oya Tekin: “1 buçuk ay içerisinde 4 ihlal var”

İHA

Adana'da İranlı mimar eşi Galavizh Ayoubi Amirabad'ı darp ettiği iddiasıyla ev hapsi cezası alan kişi, karısının peşini bırakmıyor. Amirabad, çocuklarıyla bankada işlem yaptığı sırada izleme merkezinden eşinin yaklaştığının bildirilmesi üzerine avukatından yardım isteyerek siyasi parti binasına sığındı. Çocuklarının hayatından endişe eden genç kadın, kocasından kurtulmak için yardım istedi.

Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor İranlı kadın mimar ölüm korkusuyla yaşıyor Amirabad, çocuklarıyla bankada işlem yaptığı sırada izleme merkezinden eşinin yaklaştığının bildirilmesi üzerine avukatından yardım isteyerek siyasi parti binasına sığındı Galavizh Ayoubi Amirabad: “Hapis hayatını biz yaşıyoruz, o geziyor” “Dışarı çıkamıyoruz, korkuyorum” Avukat Oya Tekin: “1 buçuk ay içerisinde 4 ihlal var”

Adana’da İranlı mimar eşi Galavizh Ayoubi Amirabad’ı darp ettiği iddiasıyla ev hapsi cezası alan kişi, karısının peşini bırakmıyor. Amirabad, çocuklarıyla bankada işlem yaptığı sırada izleme merkezinden eşinin yaklaştığının bildirilmesi üzerine avukatından yardım isteyerek siyasi parti binasına sığındı. Çocuklarının hayatından endişe eden genç kadın, kocasından kurtulmak için yardım istedi.
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde 14 Nisan günü komşusuna iftara giden 32 yaşındaki İran uyruklu mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, 4 yıllık kocası Z.Ç. (36) tarafından öldüresiye darp edildi. Galavizh Ayoubi Amirabad’ın darp edildiği görüntüler kızı tarafından sosyal medyada paylaşılınca kocası Z.Ç. polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İranlı kadının mimar olduğu, ülkesinde kadın haklarını savunduğu için idama mahkum edildiği ve kaçıp Türkiye’ye sığındığı ortaya çıkmıştı.
18 Mayıs tarihinde 22. Asliye Ceza Mahkemesinde darp olayının ilk duruşması görüldü. Mahkeme hakimi tarafları dinledikten sonra sanığı elektronik kelepçe olmadan ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.
Bunun üzerine kocası Z.Ç., genç kadını ev hapsi cezası olmasına rağmen sürekli rahatsız etti. Dün de Amirabad, 2 çocuğuyla birlikte merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi’ndeki bir bankada işlem yaparken elektronik kelepçe izleme merkezi, genç kadını ‘eşiniz sizin olduğunuz yere yaklaşıyor’ diyerek uyardı. Bunun üzerine Amirabad, avukatı Oya Tekin’i aradı ve onun yönlendirmesiyle bankanın yanında bulunan CHP il binasına gitti.

“Buraya ağlayarak geldim, çok korkuyorum”
Galavizh Ayoubi Amirabad, kocasının dışarı da gezdiğini, kendisinin çocuklarıyla birlikte ev hapsinde olduğunu belirterek, “Devlet benim kocama ev hapsi verdi, elektronik kelepçesi var. Biz dışarı çıktık bankadaydık ancak elektronik kelepçe izleme merkezi bizi aradı ve ‘Kocan sana yaklaştı’ dedi. Nasıl dışarı çıkıyor, kim izin veriyor bilmiyoruz. Zaten hapis hayatını biz yaşıyoruz, o geziyor. Çok korktum. Buraya ağlayarak geldim. Çok korkuyorum” diye konuştu.

“Eve nasıl giderim bilmiyorum”
Eşinin kendisini hala tehdit ettiğini belirten Amirabad, “Bize sürekli ‘Sizi öldürsem de ceza almam’ diyerek bizi tehdit ediyor. Biz güvenlik istiyoruz. Rahat rahat dışarı çıkamıyoruz. Bir kadın rahat dışarı çıkmıyor ama bir cani dışarı da rahat rahat geziyor. Korkuyorum. Ben şuan çok şaşkınım. Devlet ona evde kal dedi ama o evde kalmıyor, biz evde kalıyoruz. Şuan eve nasıl giderim bilmiyorum. Kızım dışarı çıkmak istiyor ama benim o zamanda kalbim titriyor” dedi.

“Kriminolojik bir tiple karşı karşıyayız”
Avukat Oya Tekin ise Amirabad’ın eşinin 1 buçuk ay içerisinde 4 defa ev hapsi cezasını ihlal ettiğini söyleyerek, “İlk ev hapsi verildiğinden 2 gün sonra elektronik kelepçe izleme merkezi Amirabad’ı arayarak ‘kocanız evininizin 2 buçuk kilometre yakınında kendinizi koruyun’ demiş. Bu kadın nasıl kendisini koruyacak. En son da Amirabad buraya bankaya geliyor ve yine izleme merkezi ‘eşiniz çok yaklaştı’ diyerek ikazda bulunuyor. Bir panik halinde beni ağlayarak aradı. Bende parti binasına geçin ben hemen geliyorum dedim. Sanığın daha önce işlediği suçlar, cinayet var. Tam kriminolojik bir tiple karşı karşıyayız. Ancak o şahsa ev hapsi cezası veriliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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