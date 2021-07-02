Eşini rezidansta bıçakla öldüren kadın: Kıskanıp, beni dövüyordu



Anıl ATARYaşar Can SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, poşet imalatçısı eşi Okan Erdeve´yi (47) oturdukları rezidansta göğsünden bıçaklayarak, öldüren 1 çocuk annesi İzel Erdeve´nin (27) emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Eşini bıçakladıktan sonra kurtarmak için yarasına tampon yapıp, ambulans çağırdığını belirten Erdeve, "Sosyal medyada fazla vakit geçiriyordum. Başkalarıyla konuştuğumu düşünerek kıskanıp, beni dövüyordu. Onu seviyordum" dedi.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi´ndeki rezidansta yaşayan Okan Erdeve, 2 kızının annesi ilk eşinden boşandıktan sonra İzel Erdeve ile evlendi. İzel Erdeve´den de 4 yaşında kızı olan Okan Erdeve, 30 Haziran´da, kahvaltı sırasında cep telefonuyla ilgilenen eşi ile kıskançlık yüzünden tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Okan Erdeve, iddiaya göre, eşini dövmeye başladı. Bunun üzerine İzel Erdeve, pencereyi açıp, "Beni kurtarın" diye bağırdı.

'NEFES ALAMIYORUM' DEYİNCE ASANSÖRE TAŞIMIŞ

Kendisini darbeden eşine, "Üzerime gelme. Sabahtan beri beni dövüyorsun. Öldüreceksin beni" diyen İzel Erdeve, mutfak tezgahından aldığı bıçağı Okan Erdeve´nin göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan eşini görünce mutfaktaki bezle yarasına tampon yapan Erdeve´nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu sırada Erdeve, nefes alamadığını söyleyen eşini asansörün önüne taşıdı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Okan Erdeve, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı, İzel Erdeve ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaldırıldığı hastanede ilk müdahalesi yapılan Okan Erdeve, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Sağlık durumu kritik olan Erdeve, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'ÇOK PİŞMANIM, ONU SEVİYORDUM'

Emniyete götürülen İzel Erdeve'nin polise verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Eşini bıçakladıktan sonra kurtarmak için yarasına tampon yapıp, ambulans çağırdığını anlatan Erdeve'nin, "Cep telefonuyla sosyal medya hesaplarımda çok fazla vakit geçirdiğim için sürekli tartışıyorduk. Başkalarıyla konuştuğumu düşünerek kıskanıp, beni dövüyordu. Çok pişmanım. Onu seviyordum. Böyle olmasını istemedim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzel Erdeve, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-07-02 11:47:20



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