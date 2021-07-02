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Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği'ne karşı ilaçlama seferberliği İHA’nın ‘Narenciyenin kabusu Akdeniz meyve sineği geri döndü’ haberinin ardından kentte ilaçlama seferberliği başlatıldı Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin: “İhracatta Akdeniz meyve sineği toleransı sıfır”

İHA

Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği'ne karşı ilaçlama seferberliği İHA’nın ‘Narenciyenin kabusu Akdeniz meyve sineği geri döndü’ haberinin ardından kentte ilaçlama seferberliği başlatıldı Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin: “İhracatta Akdeniz meyve sineği toleransı sıfır”

Adana’da kış aylarının kurak geçmesi, kavun ve karpuzun da tarlada kalması nedeniyle popülasyonu artan Akdeniz meyve sineğine karşı ilaçlama seferberliği başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, “Narenciye ihracatında Akdeniz Meyve Sineği toleransı sıfır. Bugüne kadar yaşamadık inşallah bu mücadeleden sonra bu risklerden kurtulmuş olacağız” dedi.
Akdeniz meyve sineği, önlem alınmazsa meyve bahçelerini kırıp geçiriyor. 2018 yılında hava ılıman geçince büyük bir popülasyona ulaşan turunçgil başta olmak üzere birçok meyve çeşidinde problem teşkil eden, ihracatı durma noktasına getiren Akdeniz meyve sineğine karşı kentte ilaçlamalar sıklaştı.
Ancak bu sene de kış mevsiminde havanın kurak geçmesi, kavun ve karpuzun da tarlada kalması nedeniyle Akdeniz meyve sineği popülasyonunda son 3 yıla göre rekor bir artış yaşandı.
İhlas Haber Ajansı’nın geçen 29 Haziran’da yaptığı ‘Narenciyenin kabusu "Akdeniz meyve sineği" geri döndü’ haberinin ardından kentte ilaçlama seferberliği başlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler 30 Haziran4 Temmuz tarihleri arasında bütün bahçeleri tek tek dolaşarak ağaçları ilaçlamaya başladı. Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı Mahallesi’ndeki ilaçlama sırasında gazetecilere konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, zararlıya karşı mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti.

“Geçtiğimiz yıllara oranla hafif bir artış söz konusu”
Narenciye ihracatında Akdeniz meyve sineği toleransının sıfır olduğunu söyleyen Tekin, “İlimizde yaklaşık 700 bin dekar narenciye alanı bulunmaktadır. Sert çekirdeklilerin hasat döneminin sonuna geldik. Akdeniz meyve sineği de gündeme geldi. Çukurova bölgesinde her yıl Akdeniz meyve sineğiyle mücadelemiz bakanlığımız ve il müdürlüğümüz tarafından kontrol edilmektedir. 2018 yılında pik yapan bir dönem yaşadık. O dönemde ciddi bir mücadeleyle önüne geçmiştik. Bu yıl yine geçtiğimiz yıllara oranla hafif bir artış söz konusu” diye konuştu.

“İhracatta tolerans sıfır”
4 Temmuz’a kadar ilaçlamanın devam edeceğini kaydeden Muhammet Ali Tekin, “Bu ilaçlama sayesinde Akdeniz meyve sineğinin popülasyonu artmadan önüne geçmeyi hedefliyoruz. Şuan ki rakamlarımız 2018 yılına oranla düşük ama tedbir ve kontrol amaçlı ilaçlamaları yaptırıyoruz. Tuzaklarımızdaki ortalama 20 sinek yakalanıyor. Bu bizim için tehlike değil ancak tedbirini almazsak Ağustos ve Eylül ayında narenciyelerde ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu riski ortadan kaldırmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Narenciye ihracatında Akdeniz meyve sineği toleransı sıfır. Yani, eğer bu sinekle mücadeleyi yapamazsanız ihracatta sıkıntı yaşıyorsunuz. Bugüne kadar yaşamadık inşallah bu mücadeleden sonra bu risklerden kurtulmuş olacağız. Çiftçimiz ürünlerini sağ salim, sıkıntı olmadan ihracata gönderecek” ifadelerini kullandı.

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