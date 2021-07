Adana'nın kaybolmaya yüz tutmuş yemekleri ortaya çıkarılacak

Toros Dernekleri Federasyonları Genel Başkanı Cenap Erol, 15 ay boyunca yürütülecek “Ortak Kültürel mirasın korunması ve tanıtılması için uluslararası işbirliği" projesiyle Adana'nın kaybolan yöresel yemeklerinin ortaya çıkartılarak günümüz yemek menülerine taşınmasının hedeflendiğini söyledi.

Proje kapsamında Çukurova Üniversitesinden Proje Koordinatörü Prof.Dr. Nuriye Say, Toros Dernekleri Federasyonları Genel Başkanı Cenap Erol, Proje Sekreteri ve Toroslar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Usanmaz, Kozan’ın tarihi ve güzelliklerini gezdi, proje ortağı olduğu Kozan Belediyesini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Kozan Kalesi başta olmak üzere Kozan’ın konaklarını, tarihi çarşıları ile sokaklarını gezen heyet Kozan Barajında tekne turu yaptı.

Toros Dernekleri Federasyonları Genel Başkanı Cenap Erol, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında, özellikle kültürel alandaki işbirliğini geliştirmek ve insanlığın ortak değerlerini ortaya çıkarmak amacı taşıyan hibe programları kapsamında çok paydaşlı “Ortak Kültürel mirasın korunması ve tanıtılması için uluslararası işbirliği" projesinin, desteklenmeye uygun görüldüğünü belirtti. Erol, Adana Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Adana Müze Müdürlüğü, Kozan Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Çukurova Aşçılar Derneği ve Kınalı Eller Kadın Hareketi’nin projenin katılımcıları arasında yer aldığını söyledi.

Proje kapsamında, Adana kırsalı saha ziyaretleri, yerel yemek yarışmaları ve yemek kursları düzenleneceğini, belgesellerle birlikte yazılı ve görsel tanıtım materyalleriyle Adana’nın tanıtımının yapılacağını belirten Cenap Erol, geniş bir konsorsiyumla 15 ay boyunca yürütülecek projeyle asıl hedefin, Adana yöresel yemeklerinin ortaya çıkartılması ve günümüz yemek

menülerine taşınması olduğunu söyledi.

İtalyan ve Türk aşçıların hem Adana hem de İtalya’da düzenlenecek organizasyonlarla, gastronomi alanındaki deneyimlerinin paylaşılmasının, Türkiye’de bu alanda düzenlenen ilk çalışma olduğunu vurgulayan Erol, başta turizm alanı olmak üzere ilişkili birçok alanda önemli kazanımlar elde edileceğini belirtti.

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuriye Say ise projede öncelikle kültürel bir miras olarak, Adana’nın kırsalındaki zengin sosyokültürel değerlerden biri olan ve aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş yemek kültürüne ait bir envanterin hazırlanacağını, böylece kırsal turizmin gelişmesine ve kırsal kalkınmaya da katkı sağlanacağını dile getirdi.

Say, İtalya ile ortak yürütülecek projenin İtalya ayağında da bir lezzet festivalinin düzenleneceğini ve Adana’nın tanıtımının Avrupa’da da yapılacağını, İtalya Wigvam Club’a bağlı yetkin İtalyan aşçıların Adana yemeklerini öğrenerek, kendi ülkelerinde tanıtımına katkı sağlanacağını söyledi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise "Proje ortağı olduğumuz ortak kültürel mirasın korunması tanıtılması için uluslararası işbirliği projesi kapsamında misafirlerimizi tarihi ile turizmi ile kaleleri ile kadim şehir Kozanımız da ağırlamaktan onur duyduk. Kozan, kaleleri başta olmak üzere tarihi konakları, tarihi çarşıları, sokakları ile Kapadokya’dan Akdeniz’e kadar bölgesel bir geniş bir alan ile değerlendirilip geniş bir yelpazesi ile hitap edecek bir bölgedir" dedi.

