Adana'da iki kadını öldüren zanlı yakalandı

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Adana’nın Kozan ilçesinde 2 kadını öldürdüğü ileri sürülen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Mayıs Pazartesi günü ilçeye bağlı Eskikabasakal Mahallesi'nde öldürülen Tuğçe Duman (27) ile Suriye uyruklu Melek el Şemo’nun katil zanlısı M.A., Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.

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