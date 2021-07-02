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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da iki kadını öldüren zanlı yakalandı

İHA

Adana'da iki kadını öldüren zanlı yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 kadını öldürdüğü ileri sürülen zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 24 Mayıs Pazartesi günü ilçeye bağlı Eskikabasakal Mahallesi'nde öldürülen Tuğçe Duman (27) ile Suriye uyruklu Melek el Şemo’nun katil zanlısı M.A., Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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