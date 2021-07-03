Sokak köpekleri Adana sokaklarında sürü halinde geziyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak köpekleri Adana sokaklarında sürü halinde geziyor

İHA

Sokak köpekleri Adana sokaklarında sürü halinde geziyor

Adana’da sahipsiz köpeklerinin sokakta sürü halinde gezmeye başladığını gören vatandaşlar büyük şaşkınlık ve korku yaşadı.
Sokaktaki vatandaşların korkulu rüyası haline gelen sahipsiz köpekler, kontrol altına alınmayı bekliyor. Adana'da başıboş köpeklerle ilgili çeşitli mahallelerden gelen şikayetlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’nde çekilen fotoğrafta sokak köpeklerinin sürü halinde gezmesi görenleri adeta şok etti.
Vatandaşlar, yaşamlarını sürdürmeye çalışan sahipsiz hayvanların hem kendileri hem çevredeki insan için sıkıntı ve tehlike kaynağı olduğuna dikkat çekerek sokak köpeklerini toplamaları için yetkilileri göreve çağırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı
Fırat Gül: Geçen yıl Adanaspor´un başına gelen hiçbir takımın başına gelmedi
YEREL HABERLER Fırat Gül: Geçen yıl Adanaspor´un başına gelen hiçbir ...
Fırat Gül: “Adanaspor’a mazeret üretmeye gelmedim” Adanaspor’un Teknik Direktörü Fırat Gül: “Her maçta 3 puana talip bir Adanaspor olarak oynayacağız” “Adanasporluların özlediği bir takım sahada olacak”
YEREL HABERLER Fırat Gül: “Adanaspor’a mazeret üretmeye ...
Yıkımında çalıştığı balkon çökünce enkaz altında kalıp yaralandı
YEREL HABERLER Yıkımında çalıştığı balkon çökünce enkaz altında ...
Çanta çalıp, otomobillerin lastiğini kesen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çanta çalıp, otomobillerin lastiğini kesen şüpheli ...
Çanta alıp kaçarken güvenlik kameralarına böyle yakalandı Adana’da içinde 500 lira olan çantayı masa üzerinden alıp kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Çanta alıp kaçarken güvenlik kameralarına böyle ...
Alacak verecek meselesi dediler, kadın cinayeti çıktı Adana’nın Feke ilçesinde öldürülen kadının alacak verecek meselesi yüzünden değil, kadını saplantı haline getiren ve bir yıldır rahatsız eden şahıs tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kadının cenazesi Adana’da çocuklarının gözyaşları içinde toprağa verildi
YEREL HABERLER Alacak verecek meselesi dediler, kadın cinayeti ...
Evin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı Adana'nın Kozan ilçesinden kaçırılarak alıkonulan 17 yaşındaki kız, Ceyhan'da alıkonulduğu eve yapılan baskınla kurtarılarak ailesine teslim edildi Kızı kaçıran 28 yaşındaki Mustafa Kurnaz gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ...
Köyün gençleri şehidin anısına en yüksek tepeye al bayrak dikti Şehit annesi dileğini gerçekleştiren gençlere teşekkür ederek "Sanki yavrum yeniden doğmuş gibi oldu" dedi
YEREL HABERLER Köyün gençleri şehidin anısına en yüksek tepeye al ...
Adana’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı Adana’da 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada şüphelinin kullandığı bıçağın üzerinde “Suçlu kim” yazısı dikkat çekti
YEREL HABERLER Adana’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 ...
Adana'da cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adana'da husumetli ailelerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da husumetli ailelerin bıçaklı kavgası: 5 ...
Adana'da iki kadını öldüren zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da iki kadını öldüren zanlı yakalandı
Adana'da husumetli aileler arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da husumetli aileler arasında bıçaklı kavga: ...
Adana'nın kaybolmaya yüz tutmuş yemekleri ortaya çıkarılacak
YEREL HABERLER Adana'nın kaybolmaya yüz tutmuş yemekleri ortaya ...
LGS Türkiye ikincisi Nisanur’un başarı sırrı: Çok kitap okumak
YEREL HABERLER LGS Türkiye ikincisi Nisanur’un başarı sırrı: Çok ...
Çukurova'da Yaz Futbol Okulu açıldı Çetin: “Bin 200 den fazla çocuğumuz futbol yaz okuluna kaydoldu”
YEREL HABERLER Çukurova'da Yaz Futbol Okulu açıldı Çetin: “Bin 200 ...
Eşini rezidansta bıçakla öldüren kadın: Kıskanıp, beni dövüyordu
YEREL HABERLER Eşini rezidansta bıçakla öldüren kadın: Kıskanıp, ...
Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği'ne karşı ilaçlama seferberliği İHA’nın ‘Narenciyenin kabusu Akdeniz meyve sineği geri döndü’ haberinin ardından kentte ilaçlama seferberliği başlatıldı Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin: “İhracatta Akdeniz meyve sineği toleransı sıfır”
YEREL HABERLER Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği'ne karşı ...
Uluğtürkan'dan bir kurtuluş romanı daha: "Kayıp Sancak" "Madalyasız"ın yazarı Mehmet Uluğtürkan’ın yeni romanı Kayıp Sancak, Milli Mücadele’nin Güney Cephesi’nde yaşananları anlatıyor
YEREL HABERLER Uluğtürkan'dan bir kurtuluş romanı daha: "Kayıp ...
Yüreğir'de kurban satış noktaları belirlendi
YEREL HABERLER Yüreğir'de kurban satış noktaları belirlendi
Asırlık Iraz nine: "Ermeniler çocukları kaynar kazanlara attı" Bir asırdan uzun ömründe ilçesinin kurtuluş destanını yaşayan canlı tanık olarak kalan Iraz nine o günleri unutamıyor Adana’da 102 yaşındaki Iraz Bayram, sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını bol yoğurt ve sebze yemesine bağlıyor
YEREL HABERLER Asırlık Iraz nine: "Ermeniler çocukları kaynar ...
Kısıtlamaların sona erdiği gece şırdancılara koştular
YEREL HABERLER Kısıtlamaların sona erdiği gece şırdancılara koştular
Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor İranlı kadın mimar ölüm korkusuyla yaşıyor Amirabad, çocuklarıyla bankada işlem yaptığı sırada izleme merkezinden eşinin yaklaştığının bildirilmesi üzerine avukatından yardım isteyerek siyasi parti binasına sığındı Galavizh Ayoubi Amirabad: “Hapis hayatını biz yaşıyoruz, o geziyor” “Dışarı çıkamıyoruz, korkuyorum” Avukat Oya Tekin: “1 buçuk ay içerisinde 4 ihlal var”
YEREL HABERLER Ev hapsi cezası alan kocası peşini bırakmıyor İranlı ...