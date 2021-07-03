Aracın camından ateş etti, tepkiler gelince görüntüleri sildi

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da seyir halindeki otomobilin camından tabancayla rastgele 10 el ateş eden F.Ö., sosyal medyadan yayınladığı görüntüyü gelen tepkiler üzerine sildi.

Merkez Çukurova ilçesinde otomobiliyle ilerleyen F.Ö., yanındaki silahı çıkartarak arabanın camından dışarıya rastgele 10 el ateş etti. Bu anları araçta bulunan arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. F.Ö. ise bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterince F.Ö., görüntüleri sosyal medya hesabından sildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-07-03 14:49:05



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