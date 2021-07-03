Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı (2)

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KIZIN AĞABEYİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde, Z.G. (17) adlı genç kızı evinin önünden zorla araca bindirip, kaçıran Mustafa K., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından Kozan Adliyesi'ne getirildi. Mustafa K., adliyeye sevki sırasında, yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Z.G.'nin ağabeyi Ferhat G.'den özür diledi. Basın mensupları görüntü çektiği sırada Mustafa K., kameralara doğru "Kusura bakma Ferhat, senden özür diliyorum" diye seslendi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-07-03 15:02:15



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