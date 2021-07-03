17 yaşındaki çocuğu kaçıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce 17 yaşındaki kızı kaçıran ve saklandığı evde yakalanan şüpheli sorgusunun ardından adliye sevk edilirken, kızın ağabeyinden özür diledi.

Adana’nın Kozan ilçesinde 3 gün önce evlerinin önünden kaçırılarak zorla alıkonulan 17 yaşındaki Z. G, jandarmanın başarılı operasyonu kurtarılmasının ardından küçük kızı kaçıran Mustafa Kurnaz bugün öğlen saatlerinde Kozan Adliyesine getirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Mustafa Kurnaz, gazetecilerin 17 yaşındaki kız çocuğunu neden kaçırdığı sorusuna “Ferhat abi senden özür diliyorum. Beni affet diyerek” yanıt verdi.

17 yaşındaki kızı evinin önünden kaçırıp 3 gün boyunca Ceyhan’da alıkoyan Mustafa Kurnaz(28), sağlık kontrolünün ardından kelepçeli bir şekilde adliyeye getirildi. Kurnaz’ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Abla F.G dün kız kardeşi ile kavuşmasının ardından kardeşini kaçıran Mustafa Kurnaz için bir daha bu olayın yaşanamaması için müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti.

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